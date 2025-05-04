HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Özgür Özel'e saldırı sonrası CHP'den ilk açıklama! Saldırgan Selçuk Tengioğlu kim? "Kendisine 'Osmanlı çocuğuyum' diyen bir provokatör"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM çıkışı düzenlenen çirkin saldırıyla ilgili ilk açıklama geldi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu saldırganla ilgili "Bir utanmaz, bir alçak. Kendisine 'Osmanlı çocuğuyum 'diyen bir provokatör" ifadelerini kullanarak sert çıktı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu yakalanıp gözaltına alındı.

Son dakika | Özgür Özel'e saldırı sonrası CHP'den ilk açıklama! Saldırgan Selçuk Tengioğlu kim? "Kendisine 'Osmanlı çocuğuyum' diyen bir provokatör"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni çıkışında saldırıya uğradı.

30

Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında yanında kurmaylarıyla yürürken kendisine yaklaşan bir kişi suratına sert bir darbe indirdi.

28

ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRI SONRASI CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Olay yerinde saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yapan CHP PM Üyesi Sezgin Tanrıkulu saldırgan hakkında "Bir utanmaz, bir alçak, bir provokatör. Kendisine 'Osmanlı çocuğuyum' diyen bir provokatör. Saldırganın planlayarak geldiği anlaşılıyor" ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdi.

23

SALDIRGAN SELÇUK TENGİOĞLU GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganın yakalanıp gözaltına alındığını duyurdu.

22

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel’in bugün katıldığı programda darbedilmesiyle ilgili soruşturma olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir" denildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Özgür Özel'in suratına vurdu! AKM çıkışı çirkin saldırı: Sırrı Süreyya Önder anma töreni için oradaydı Son dakika | Özgür Özel'in suratına vurdu! AKM çıkışı çirkin saldırı: Sırrı Süreyya Önder anma töreni için oradaydı
Son yolculuğuna uğurlanıyor! AKM'de alkış sesleri Son yolculuğuna uğurlanıyor! AKM'de alkış sesleri
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Cinayetten sabıkalı! Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında korkunç gerçek ortaya çıktıSon dakika | Cinayetten sabıkalı! Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı
CHP lideri Özgür Özel'e yönelik çirkin saldırıya siyasilerden peş peşe tepkiler! Mansur Yavaş: "Şiddetle siyaset kurumu dizayn edilemez"CHP lideri Özgür Özel'e yönelik çirkin saldırıya siyasilerden peş peşe tepkiler! Mansur Yavaş: "Şiddetle siyaset kurumu dizayn edilemez"
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel kimdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'e saldırı sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama

Özgür Özel'e saldırı sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama

Ünlü yönetmen Sırrı Süreyya Önder anmasında ağlamaktan konuşamadı!

Ünlü yönetmen Sırrı Süreyya Önder anmasında ağlamaktan konuşamadı!

Sıfır otomobilde mayıs zammı! İşte en ucuz aracın fiyatı...

Sıfır otomobilde mayıs zammı! İşte en ucuz aracın fiyatı...

Son dakika | Özgür Özel'in suratına vurdu! Cinayetten sabıkalıymış! Sırrı Süreyya Önder'i anma töreni sonrası AKM çıkışı çirkin saldırı

Son dakika | Özgür Özel'in suratına vurdu! Cinayetten sabıkalıymış! Sırrı Süreyya Önder'i anma töreni sonrası AKM çıkışı çirkin saldırı

Son dakika | Özgür Özel'e saldırı sonrası CHP'den ilk açıklama! Saldırgan Selçuk Tengioğlu kim? "Kendisine 'Osmanlı çocuğuyum' diyen bir provokatör"

Son dakika | Özgür Özel'e saldırı sonrası CHP'den ilk açıklama! Saldırgan Selçuk Tengioğlu kim? "Kendisine 'Osmanlı çocuğuyum' diyen bir provokatör"

Zafer Partisi'nin yaptığı Sırrı Süreyya Önder göndermeli 'Sarı torba' paylaşımı tepki çekti

Zafer Partisi'nin yaptığı Sırrı Süreyya Önder göndermeli 'Sarı torba' paylaşımı tepki çekti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.