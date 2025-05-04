Son dakika | Özgür Özel'e saldırı sonrası CHP'den ilk açıklama! Saldırgan Selçuk Tengioğlu kim? "Kendisine 'Osmanlı çocuğuyum' diyen bir provokatör"

Son dakika haberi: Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni çıkışında saldırıya uğradı.

Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında yanında kurmaylarıyla yürürken kendisine yaklaşan bir kişi suratına sert bir darbe indirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRI SONRASI CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Olay yerinde saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yapan CHP PM Üyesi Sezgin Tanrıkulu saldırgan hakkında "Bir utanmaz, bir alçak, bir provokatör. Kendisine 'Osmanlı çocuğuyum' diyen bir provokatör. Saldırganın planlayarak geldiği anlaşılıyor" ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdi.

SALDIRGAN SELÇUK TENGİOĞLU GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganın yakalanıp gözaltına alındığını duyurdu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel’in bugün katıldığı programda darbedilmesiyle ilgili soruşturma olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir" denildi.