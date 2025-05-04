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Son dakika | Özgür Özel'in suratına vurdu! Cinayetten sabıkalıymış! Sırrı Süreyya Önder'i anma töreni sonrası AKM çıkışı çirkin saldırı

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Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür'e saldırı gerçekleşti. Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun Özel'in suratına sert darbe indirdiği anlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili AK Parti'den ve DEM Parti'den ilk açıklama geldi. Bu arada Selçuk Tengioğlu’nun cinayet suçundan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma törenin çıkışında çirkin ve sert bir saldırı gerçekleşti.

SON DAKİKA | ÖZGÜR ÖZEL'E TOKAT ATILDI

Özel yanında kurmaylarıyla yürürken kendisine yaklaşan saldırgan Selçuk Tengioğlu, Özel'in suratına sert bir darbe indirdi.

Saldırgana anında müdahale edilirken Özel'in saldırının ardından başını tuttuğu görüldü.

CİNAYETTEN SABIKALIYMIŞ

Özgür Özel’e saldırıyı gerçekleştiren saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun cinayet suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

AK Parti Sözücü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ: DERHAL AÇIĞA ÇIKARILMALI

DEM Parti'den yapılan ilk açıklamada, " "Özgür Özel’e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz." denildi.

ALİ YERLİKAYA DUYURDU: GÖZALTINA ALINDI

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır." dedi.

Saldırı anı kameraya yansıdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

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Özgür Özel
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