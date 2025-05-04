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Özgür Özel'e saldırı sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP lideri Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrasında, "Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır." ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da açıklama gecikmedi.

Özgür Özel'e saldırı sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
Ufuk Dağ

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e binadan çıkışı sırasında bir kişi yumruklu saldırıda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganın Selçuk Tengioğlu olduğu belirlendi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran şahsın gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

YERLİKAYA: HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK

Bakan Yerlikaya saldırı sonrasında, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

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Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır." ifadelerini kullandı.

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır.

Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, Hukuk Devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel saldırı
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