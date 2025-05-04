CHP lideri Özgür Özel'e yönelik çirkin saldırıya siyasilerden peş peşe tepkiler! Mansur Yavaş: "Şiddetle siyaset kurumu dizayn edilemez"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da saldırıya uğradı. Özgür Özel'e saldıran şahsın Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi. Özel'in uğradığı fiziki saldırıya siyasi partiler ve siyasetçiler tepki gösterdi.

İMAMOĞLU: SALDIRGANIN VE TÜM BAĞLANTILARININ İVEDİ BİR BİÇİMDE ORTAYA ÇIKARILMASINI TALEP EDİYORUM

Saldırıya tepki gösterenler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Başkanımız Sn.Özgür Özel’e yapılan menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırganın ve tüm bağlantılarının ivedi bir biçimde ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde “telef etmeyi” konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar. Geçmiş olsun Sn.Genel Başkanım" ifadeleri yer aldı.

MANSUR YAVAŞ: ŞİDDETLE SİYASET KURUMU DİZAYN EDİLEMEZ

Çirkin saldırıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tepki gösterdi. Mansur Yavaş, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Demokrasiye, halkın iradesine ve siyaset kurumuna yapılmış bu saldırının failleri hukuk önünde gereken cezayı almalıdır. Şiddetle siyaset kurumu dizayn edilemez. Sayın Genel Başkanımız Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesini bekliyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU: SALDIRIYI LANETLİYORUM

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyorum. Toplumu kutuplaştırmak, muhalefeti düşman gibi göstermek; ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diyerek saldırıya tepki gösterdi.

MAHMUT TANAL: SALDIRININ ARKASINDA KİM VARSA, AZMETTİRENİYLE BİRLİKTE YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMALIDIR

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da saldırıya tepki gösterdi. Tanal, "Cenazede saldırı, sadece bir insana değil, milletin iradesine, siyasetin onuruna, toplumsal barışa yöneliktir. Genel Başkanımız Özgür Özel’e dönük bu alçak saldırı, sıradan bir provokasyon değil; siyaseti zorbalıkla dizayn etme arzusudur. Bu saldırının arkasında kim varsa, azmettireniyle birlikte yargı önüne çıkarılmalıdır. Cenazeye saygısızlık, demokrasiye ihanettir! Devletin güvenlik zafiyeti mi var, yoksa siyasi göz yummalar mı devrede? Bu saldırı münferit değil, sistematik nefret ikliminin ürünüdür. Halkı birbirine düşüren, öfkeyi örgütleyen, hukuku susturan herkes sorumludur. Türkiye, siyasal linç düzenine teslim olmayacaktır! Adaletin, hukukun, siyasi etik değerlerin gereği: Saldırganın /Saldırganların arkalarındaki karanlık ilişkiler ifşa edilmelidir!" dedi.