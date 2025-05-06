Son dakika | Özgür Özel'e saldıran evlat katili tutuklandı! "Kaçma şüphesi" detayı dikkat çekti: İşte caniye yöneltilen suçlama

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu çirkin saldırıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu bugün savcılık ifadesinden sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"KAÇMA ŞÜPHESİ" VE 'HTS' DETAYI

Tengioğlu, "Kişinin yaptığı kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye çıktı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "HTS verilerinde eyleme iştirak edene rastlanmadı" dendi, "kaçma şüphesi" nedeniyle tutuklama talep edildiği belirtildi.

SON DAKİKA | TUTUKLANDI

Son olarak Selçuk Tengioğlu'nun tutuklandığı bilgisi geldi.

EVLAT KATİLİ BİR CANİ

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun, 2004 yılında Anneler Günü'nde 5 çocuğundan 2'sini katlettiği ortaya çıkmıştı. Tengioğlu'nun oğlu Barış'ı (19) ve kızı Mutlu'yu (17) silahla vurduğu, kurşunlarla yaralanan çocuklarının ölmediğini fark edince bu kez ekmek bıçağıyla öldürdüğü belirlenmişti.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; İstanbul'da hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel'e bu sırada yanına yaklaşan Selçuk Tengioğlu saldırıda bulunmuştu.

Gözaltına alınıp Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.