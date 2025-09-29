HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Özgür Özel ilk 5'i açıkladı! F-35 ve KAAN çıkışı: "Türkiye'nin uğradığı en büyük haksızlık"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkan Özgür Özel tv100 ekranlarında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için attıkları adımı duyurdu. Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Özel ayrıca anketlerde öne çıkan ilk 5 büyükşehir belediye başkanlarını açıkladı.

Son dakika | Özgür Özel ilk 5'i açıkladı! F-35 ve KAAN çıkışı: "Türkiye'nin uğradığı en büyük haksızlık"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. tv100'e transfer olan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Demokrasi Meydanı programında konuşan Özgür Özel, F-35 ve KAAN tartışmalarına değindi.

MERHUM ZEYREK İÇİN KENT ORMANI VE VAKIF PROJELERİ

Özgür Özel’in canlı yayındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Ferdi’yi kaybettik. Ferdi, benim ortak hayal kurabildiğim birisiydi ve ortak hayalleri gerçekleştirdiğim birisiydi. Ondan diyordu: “Abi, güzel anlatıyorsun, bir daha anlat bizim hikayemizi” diye. Bir de, “Batı Kışlayı kent dışında alsaydık, burayı kent ormanı yapsak” diyordu. Şimdi orayı Ferdi Zeyrek Kent Ormanı yapacağız."
  • Bir vakıf kuralım dedik. Vakfın yönetimine de Ferdi Zeyrek’in ailesini ve yakınlarını koyalım. Kim katkı yapacaksa o vakfa katkı yapsın ve o vakıf Ferdi’ye yakışır işler yapsın dedik. Vakfın başkanı Nurcan Zeyrek olacak.
  • Eski dönem AK Parti milletvekili Muzaffer abinin kızının nikah şahidi olmuştum. “Buna da olman lazım” diyor. Böyle ilişkilerin olması gerekir. Bu işler yanlış işler değil. Normalleşme de o günün doğrusuydu. 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz.

Son dakika | Özgür Özel ilk 5 i açıkladı! F-35 ve KAAN çıkışı: "Türkiye nin uğradığı en büyük haksızlık" 1

İMAMOĞLU SORUŞTURMASI

  • En büyük beklentim ekim ayında iddianamenin çıkması. Sayın Bahçeli’nin bu konudaki ifadeleri çok kıymetli.
  • Suçumuz ne? Tayyip Erdoğan’ı yenme suçu işledik. Türk Ceza Kanunu’nda Ekrem İmamoğlu’ndan ağır cezalandırılan kimse yok. En ağır suç ne? Ekrem İmamoğlu bugün gelip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gidip ifade vermek istese... “Sayın başsavcı, 31 yıl önce İÜ İşletme Fakültesi’nde birini öldürdüm” dese, bir itiraf etse, kazıp kemikleri ve cinayet aletini bulsalar İmamoğlu’na dönüp soruşturma bile açmazlar. Neden, zaman aşımı diye.
  • Anketlere göre büyükşehirlerde bizim ilk 5 Vahap Seçer, Zeydan Karalar, Ekrem İmamoğlu, Manisa, Denizli ve Adana. Altı il, birbirine çok yakın oranlarda, yüzde 60’a yakın memnuniyet oranlarda. Mansur Yavaş zaten bütün anketlerde hep birinci çıkıyor. Karalar, Seçer ve Yavaş en yüksek belediyecilik başarısı olan isimler.
  • Eğer bu şüphelerimiz gitgide kuvvetleniyor, bir mahkemeye, kendi emanet ettiği bir yere denk getirme ve bu zulmün devam etmesine yönelik... İlk mahkemeyle birlikte serbest bırakılmaları, tutuksuz yargılanmaları lazım.
  • Hasta, tutuklu ve hükümlüler için düzenleme yapılmalı.
  • Sürecin karşısında değiliz ama kötü yönetiliyor.
  • Türk milliyetçilerini de üzmem, Kürt düşmanı da olmam.

F-35 VE 'KAAN' TARTIŞMALARI

  • Bizim F-16'larımız var, maalesef bunların modernizasyonunu bile yapamadık, Amerika engel oldu. F-35 meselesi Türkiye'nin uğradığı en büyük haksızlık. F-35 meselesinde üstümüze düşeni talimat kabul edeceğiz.
  • KAAN'da Hakan Fidan maalesef doğru söylüyor, bizdeki bilgi de o. O motorlar gelmezse bu uçaklar uçamaz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da çocuklar oyun parkını ateşe verdiBursa’da çocuklar oyun parkını ateşe verdi
Kütahya depremini 3 gün önceden bilmişti! O 2 noktayı gösterdiKütahya depremini 3 gün önceden bilmişti! O 2 noktayı gösterdi

Anahtar Kelimeler:
ismail küçükkaya Özgür Özel Ferdi Zeyrek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.