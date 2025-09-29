Son dakika | Özgür Özel ilk 5'i açıkladı! F-35 ve KAAN çıkışı: "Türkiye'nin uğradığı en büyük haksızlık"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. tv100'e transfer olan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Demokrasi Meydanı programında konuşan Özgür Özel, F-35 ve KAAN tartışmalarına değindi.
MERHUM ZEYREK İÇİN KENT ORMANI VE VAKIF PROJELERİ
Özgür Özel’in canlı yayındaki açıklamalarından satır başları şöyle:
- Ferdi’yi kaybettik. Ferdi, benim ortak hayal kurabildiğim birisiydi ve ortak hayalleri gerçekleştirdiğim birisiydi. Ondan diyordu: “Abi, güzel anlatıyorsun, bir daha anlat bizim hikayemizi” diye. Bir de, “Batı Kışlayı kent dışında alsaydık, burayı kent ormanı yapsak” diyordu. Şimdi orayı Ferdi Zeyrek Kent Ormanı yapacağız."
- Bir vakıf kuralım dedik. Vakfın yönetimine de Ferdi Zeyrek’in ailesini ve yakınlarını koyalım. Kim katkı yapacaksa o vakfa katkı yapsın ve o vakıf Ferdi’ye yakışır işler yapsın dedik. Vakfın başkanı Nurcan Zeyrek olacak.
- Eski dönem AK Parti milletvekili Muzaffer abinin kızının nikah şahidi olmuştum. “Buna da olman lazım” diyor. Böyle ilişkilerin olması gerekir. Bu işler yanlış işler değil. Normalleşme de o günün doğrusuydu. 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz.
İMAMOĞLU SORUŞTURMASI
- En büyük beklentim ekim ayında iddianamenin çıkması. Sayın Bahçeli’nin bu konudaki ifadeleri çok kıymetli.
- Suçumuz ne? Tayyip Erdoğan’ı yenme suçu işledik. Türk Ceza Kanunu’nda Ekrem İmamoğlu’ndan ağır cezalandırılan kimse yok. En ağır suç ne? Ekrem İmamoğlu bugün gelip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gidip ifade vermek istese... “Sayın başsavcı, 31 yıl önce İÜ İşletme Fakültesi’nde birini öldürdüm” dese, bir itiraf etse, kazıp kemikleri ve cinayet aletini bulsalar İmamoğlu’na dönüp soruşturma bile açmazlar. Neden, zaman aşımı diye.
- Anketlere göre büyükşehirlerde bizim ilk 5 Vahap Seçer, Zeydan Karalar, Ekrem İmamoğlu, Manisa, Denizli ve Adana. Altı il, birbirine çok yakın oranlarda, yüzde 60’a yakın memnuniyet oranlarda. Mansur Yavaş zaten bütün anketlerde hep birinci çıkıyor. Karalar, Seçer ve Yavaş en yüksek belediyecilik başarısı olan isimler.
- Eğer bu şüphelerimiz gitgide kuvvetleniyor, bir mahkemeye, kendi emanet ettiği bir yere denk getirme ve bu zulmün devam etmesine yönelik... İlk mahkemeyle birlikte serbest bırakılmaları, tutuksuz yargılanmaları lazım.
- Hasta, tutuklu ve hükümlüler için düzenleme yapılmalı.
- Sürecin karşısında değiliz ama kötü yönetiliyor.
- Türk milliyetçilerini de üzmem, Kürt düşmanı da olmam.
F-35 VE 'KAAN' TARTIŞMALARI
- Bizim F-16'larımız var, maalesef bunların modernizasyonunu bile yapamadık, Amerika engel oldu. F-35 meselesi Türkiye'nin uğradığı en büyük haksızlık. F-35 meselesinde üstümüze düşeni talimat kabul edeceğiz.
- KAAN'da Hakan Fidan maalesef doğru söylüyor, bizdeki bilgi de o. O motorlar gelmezse bu uçaklar uçamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum