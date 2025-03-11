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  4. Son dakika… Pakistan’da trene saldırı: 450 yolcu rehin alındı

Son dakika… Pakistan’da trene saldırı: 450 yolcu rehin alındı

11.03.2025 14:07
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Pakistan’da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün bir trene silahlı saldırı düzenlendiği ve yolcuları rehin aldığı belirtildi. Trende 450 yoldu olduğu belirtiliyor.

Son dakika… Pakistan’da trene saldırı: 450 yolcu rehin alındı

Pakistan’da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün bir trene silahlı saldırı düzenlendiği ve yolcuları rehin aldığı belirtildi. Trende 450 yoldu olduğu belirtiliyor.

Pakistan’da militanlar yüzlerce yolcu taşıyan bir yolcu trenine ateş açtı. Polis ve demir yolu yetkililerinden alınan ilk bilgilere göre trenin makinisti yaralandı.

Demiryolu yetkilileri, dokuz vagonlu ve yaklaşık 450 yolcu taşıyan Cafer Ekspresi'ne, Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Ketta kentinden, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver kentine doğru giderken ateş açıldığını söyledi.

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Militanlar yaptıkları açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlenirken ve trendeki güvenlik güçleri de dahil olmak üzere çok sayıda kişiyi rehin aldıklarını söyledi. (Reuters)

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan tren saldırı
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