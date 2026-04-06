Son dakika | Prof. Dr. Yalçın Küçük hayatını kaybetti

Prof. Dr. Yalçın Küçük 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Yalçın Küçük'ün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.

YALÇIN KÜÇÜK KİMDİR?

Yalçın Küçük, Türkiye’nin önde gelen iktisatçı, akademisyen ve yazarlarından biri olarak tanınıyordu. 1938 yılında İskenderun’da doğan Küçük, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni birincilikle bitirdikten sonra akademik kariyerine yöneldi ve uzun yıllar çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı. 87 yaşında yaşamını yitiren Küçük’ün ölümü, akademi ve siyaset çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.