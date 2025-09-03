HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

SON DAKİKA | Putin kırmızı çizigisini açıkladı! "Zelenskiy ile görüşmeye hazırım"

Son dakika... Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta dünya kamuoyu arabuluculuk faaliyetlerini sürdürürken Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşebileceğini söyledi. Putin, Zelenskiy ile görüşmesindeki kırmızı çizgiyi de açıkladı.

SON DAKİKA | Putin kırmızı çizigisini açıkladı! "Zelenskiy ile görüşmeye hazırım"
Doğukan Akbayır

Son dakika haberi... Rus lider Putin, Zelenskiy ile görüşebileceğini belirtti. Fakat Putin görüşmenin gerçekleşmesi için Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması gerektiğini belirtti.

SON DAKİKA | Putin kırmızı çizigisini açıkladı! "Zelenskiy ile görüşmeye hazırım" 1

NATO'YA KATILMAZSA...

Putin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Toplantı iyi hazırlanırsa Zelenskiy ile görüşmeye hazırım. Zelesnki Moskova'ya gelsin. Ancak Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşıyım."

'AB ÜYELİĞİNE KARŞI DEĞİLİZ' MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ayrıca "Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını her zaman karşı çıktık, ancak AB üyeliğini hiçbir zaman sorgulamadık. Ukrayna kendi güvenlik sistemini seçme hakkına sahiptir, ancak bu Rusya'nın zararına olmamalıdır" dedi.

"BATI UKRAYNA'DAKİ TRAJEDİDEN SORUMLUDUR"

Putin açıklamasının devamında şu ifadelerde bulundu:

"Mevcut ABD yönetiminin çağrısı göz önüne alındığında barışçıl bir çözüm mümkün olabilir, aksi takdirde çatışma askeri yolla çözülmek zorunda kalacak.

Batı, Rusya'nın güvenlik çıkarlarını tamamen göz ardı ettiği için Ukrayna'daki trajediden sorumludur" dedi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkunç hastalık: Resmen içerden çürütüyor! Korkunç hastalık: Resmen içerden çürütüyor!
Otogarda kızını vuran babayı vatandaşlar darbettiOtogarda kızını vuran babayı vatandaşlar darbetti

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna putin zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Türkiye'de ilk olacak! TBMM'ye sunuldu

Türkiye'de ilk olacak! TBMM'ye sunuldu

CHP'li başkanın aile evine molotof atılmıştı! Yeni gelişme

CHP'li başkanın aile evine molotof atılmıştı! Yeni gelişme

Milli takım kampında görülmemiş Uğurcan protestosu! Gece saatlerinde gelip 'çuval' bıraktılar...

Milli takım kampında görülmemiş Uğurcan protestosu! Gece saatlerinde gelip 'çuval' bıraktılar...

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Dilekçesiyle kayyum atanmıştı! Çelik ile fotoğrafı ortay çıktı

Dilekçesiyle kayyum atanmıştı! Çelik ile fotoğrafı ortay çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.