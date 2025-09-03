SON DAKİKA | Putin kırmızı çizigisini açıkladı! "Zelenskiy ile görüşmeye hazırım"

Son dakika haberi... Rus lider Putin, Zelenskiy ile görüşebileceğini belirtti. Fakat Putin görüşmenin gerçekleşmesi için Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması gerektiğini belirtti.

NATO'YA KATILMAZSA...

Putin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Toplantı iyi hazırlanırsa Zelenskiy ile görüşmeye hazırım. Zelesnki Moskova'ya gelsin. Ancak Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşıyım."

'AB ÜYELİĞİNE KARŞI DEĞİLİZ' MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ayrıca "Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını her zaman karşı çıktık, ancak AB üyeliğini hiçbir zaman sorgulamadık. Ukrayna kendi güvenlik sistemini seçme hakkına sahiptir, ancak bu Rusya'nın zararına olmamalıdır" dedi.

"BATI UKRAYNA'DAKİ TRAJEDİDEN SORUMLUDUR"

Putin açıklamasının devamında şu ifadelerde bulundu:

"Mevcut ABD yönetiminin çağrısı göz önüne alındığında barışçıl bir çözüm mümkün olabilir, aksi takdirde çatışma askeri yolla çözülmek zorunda kalacak.

Batı, Rusya'nın güvenlik çıkarlarını tamamen göz ardı ettiği için Ukrayna'daki trajediden sorumludur" dedi.

Kaynak: İHA