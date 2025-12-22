Son dakika | İşe giderken aracı patladı! Rusya'yı sarsan general suikastı

Son dakika haberi: Aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Tümgeneral Fanil Sarvarov'un Rus Silahlı Kuvvetleri'nde Operasyonel Eğitim Departmanı Başkanı olarak görev aldığı belirtildi.

GÜPEGÜNDÜZ SUİKAST

Rusya’nın başkent Moskova’da yerel saatle 07.00 sıralarında suikast düzenlendi. Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’da araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu Rusya Genelkurmayı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov’un hayatını kaybettiğini bildirdi.

"SÜRÜCÜ KOLTUĞUNUN ALTINA EYP YERLEŞTİRİLDİ"

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, bombanın Ukrayna özel servisleri tarafından yerleştirilme ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Ön bilgilere göre, sürücü koltuğunun altına el yapımı bir patlayıcı yerleştirildi.

Rus medyası, aracın altına bir patlayıcı yerleştirildiğini ve patlamanın araç hareket etmeye başladıktan birkaç saniye sonra gerçekleştiğini aktardı. Patlama sırasında 7 araç daha hasar gördü.Kaynak: DHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır