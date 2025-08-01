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Son dakika | Rus ordusunun son hamlesini Putin duyurdu: "Ukrayna’daki tüm cephe hattı boyunca ilerliyor"

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında barış olasılığı tartışılırken Vladimir Putin savaştaki yeni gelişmeyi duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna’daki tüm cephe hattı boyunca ilerlediğini bildiren Putin "Kalıcı ve sürdürülebilir barışa ihtiyacımız var" dedi.

Son dakika | Rus ordusunun son hamlesini Putin duyurdu: "Ukrayna’daki tüm cephe hattı boyunca ilerliyor"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki siyasi rejimin Anayasa'ya dayalı ve meşru olduğunu, ancak Ukrayna için aynı şeyin söylenemeyeceğini ileri sürdü.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin sonuçlarını ve esir takasını olumlu değerlendirdiğini söyleyen Putin "Kalıcı ve sürdürülebilir barışa ihtiyacımız var. Rusya ve Ukrayna'nın olası uzlaşıları tartışmak üzere çalışma grupları kurmasını umuyorum" dedi.

Putin ayrıca Ukrayna'nın çalışma grupları oluşturma önerisine ilk tepkisinin olumlu olduğunu belirtti.

"Askerlerimiz Ukrayna’daki tüm cephe hattı boyunca ilerliyor" diyen Putin Rusya'nın Ukrayna konusunda 2024 yazında açıkladığı koşullarının değişmediğini vurguladı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin savaş
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