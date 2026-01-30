Son dakika | Şam yönetimi ile YPG anlaştı! Yeni mutabakatta ateşkes ve entegrasyon detayı

Son dakika haberi: Dünya Suriye'de olup biteni takip etmeye devam ediyor. Gözler Şam yönetimiyle terör örgütü YPG'nin adımlarına çevrilirken taraflar arasında yeni bir mutabakata varıldı.
Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu.
Kapsamlı ateşkes çerçevesinde hükümet güçleri, Haseke ve Kamışlı’nın merkezine konuşlandırılacak ve yerel güvenlik güçleriyle birleştirilecek.
