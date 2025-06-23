SON DAKİKA! Savaşta 11. gün... ABD'den iki günde iki farklı açıklama: Trump başka bakanı başka konuştu

Orta Doğu dün son zamanların en hareketli gününü yaşadı. 13 Haziran'da İran'ın saldırısıyla sarsılan dünya 'ABD savaşa girecek mi?' sorusunun yanıtını merakla bekliyordu. Dün gece bu soru yanıt buldu. ABD savaş uçakları İran'daki 3 nükleer tesisi vurarak yangın yerine adeta benzin döktü. Çok sayıda ülkeden bu saldırıya tepki gelirken İngiltere gibi bazı ülkelerden de destek geldi. Şimdi ise en çok merak edilen konu bölgede tansiyon daha da artacak mı? İşte yangın yerine dönen Orta Doğu'da tüm yaşananlar...

05.00 SALDIRILAR GECE BOYU DEVAM ETTİ İsrail'in İran'a saldırıları gece boyunca devam etti. Tahran'ın yanı sıra doğusundaki Kereç kenti ve Şiraz, Yezd'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve Kereç'te bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.

03.00 TEL AVİV'DE YİNE SİRENLER ÇALDI İran, İsrail'e yönelik yoğun misilleme saldırısını başlattı. Başkent Tel Aviv'de sirenler çaldı. İran'ın balistik füzelerine hava savunma sistemi karşı koymaya çalıştı.

01.50 ABD'DEN DÜNYADAKİ TÜM VATANDAŞLARINA UYARI ABD Dışişleri Bakanlığı, terör saldırısı, şiddet olayları ve protesto eylemleri riskine karşı dünya genelinde seyahat eden vatandaşlarına dikkatli olmaları yönünde küresel güvenlik uyarısı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik potansiyel terörist saldırılar, kitlesel gösteriler veya şiddet eylemleri ihtimali nedeniyle, yurtdışındaki Amerikan vatandaşlarının dikkatli olması gerektiği belirtildi.

01.30 TRUMP'DAN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇIKIŞI ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yapılan hava saldırısının nükleer santrallerine yönelik olduğunu ve "rejim değişikliği hedefi taşımadığını" belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social adlı sosyal medya platformundaki paylaşımında, İran'da bir rejim değişikliği fikrine sıcak baktığı mesajını verdi. "Rejim Değişikliği terimini kullanmak politik olarak doğru değil, ancak mevcut İran Rejimi İran'ı tekrar büyük yapmıyorsa neden bir Rejim değişikliği olmasın?" ifadesini kullanan Trump, "İran'ı yeniden büyük yapalım (MIGA!!!)" diye yazdı.