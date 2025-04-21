SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı istendi

Son dakika haberi: Seçil Erzan davasında, Erzan'ın o dönem genel müdürü tutuksuz sanık Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talep edildi. Katılan avukatlar Hakan Ateş‘in HTS kayıtlarının araştırılmasını istedi.

Aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı öne sürülen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı dava kapsamında, Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde talimat duruşması görülmüştü. Talimat duruşmasında Erzan'ın o dönem genel müdürü tutuksuz sanık Hakan Ateş ifade vermişti.