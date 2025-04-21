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SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı istendi

Son dakika haberi: Seçil Erzan davasında Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı istendi. Yurt dışına çıkış yasağının avukatlar tarafından istendiği öğrenildi.

SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı istendi

Son dakika haberi: Seçil Erzan davasında, Erzan'ın o dönem genel müdürü tutuksuz sanık Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talep edildi. Katılan avukatlar Hakan Ateş‘in HTS kayıtlarının araştırılmasını istedi.

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Aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı öne sürülen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı dava kapsamında, Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde talimat duruşması görülmüştü. Talimat duruşmasında Erzan'ın o dönem genel müdürü tutuksuz sanık Hakan Ateş ifade vermişti.

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son dakika Seçil Erzan
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