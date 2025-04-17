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SON DAKİKA | Selçuk Kozağaçlı yeniden gözaltına alındı

Son dakika: Cezaevinden dün çıkan Selçuk Kozağaçlı, yeniden gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Selçuk Kozağaçlı yeniden gözaltına alındı
Doğukan Akbayır

Son dakika: İstanbul Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 2017'den bu yana 'DHKP/C Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklu olan ÇHD Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, dün akşam saatlerinde tahliye edilmişti. Kozağaçlı'nın tahliyesi ÇHD'nin sosyal medya hesabından, "Onursal başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı tahliye olmuştur" notu ile duyurulmuştu.

TEKRAR GÖZALTINDA

Kozağaçlı, tahliye kararının ardından yapılan itiraz üzerine hakkında çıkarılan yakalama emri gereği bugün tekrar gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı
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Bu bıyıklarlarla yazık sonu iyi değil bıyık adam bırakmış resmen
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