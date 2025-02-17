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  4. Son dakika | Birleşik Metal-İş Sendikası'nda korkunç olay: Şube başkanı sekreterini vurup intihar etti

Son dakika | Birleşik Metal-İş Sendikası'nda korkunç olay: Şube başkanı sekreterini vurup intihar etti

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
17.02.2025 16:33
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Son dakika haberi: Birleşik Metal-İş Sendikası'nın Ankara'daki şubesinde korkunç bir olay yaşandı. Şube Başkanı Deniz Ilgan, şube sekreteri Erdinç Koç’u vurarak öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi.

Son dakika | Birleşik Metal-İş Sendikası'nda korkunç olay: Şube başkanı sekreterini vurup intihar etti

Son dakika haberi: Sendikada silahlı saldırı! Birleşik Metal-İş Sendikası'nda yaşanan olayda genel sekreter ve sendika başkanı öldü.

ÖNCE SEKRETERİNİ SONRA KENDİNİ VURDU

AA'nın aktardığı iddiaya göre, Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti.

Ilgan, daha sonra tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

İKİSİ DE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hem Ilgan'ın hem de Koç'un yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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sendika
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