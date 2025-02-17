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  4. Selçuk Üniversitesi'nde dehşet! Öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu

Selçuk Üniversitesi'nde dehşet! Öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu

17.02.2025 15:24
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Konya’da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Bestami Serdar E. isimli öğrenci, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ı tabancayla vurup, intihara kalkıştı. Yaralanan Yeşildal ile öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Selçuk Üniversitesi'nde dehşet! Öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde saat 15.00 sıralarında Bestami Serdar E., Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ı tabancayla vurup, intihara kalkıştı.

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ÜNİVERSİTENİN TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE TEDAVİYE ALINDILAR

İhbar üzerine fakülteye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Yeşildal ile Bestami Serdar E., aynı üniversitenin tıp fakültesi hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

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BİR KADININ SEDYE İLE TAŞINDIĞI GÖRÜLDÜ

Öte yandan olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Görüntülerde bir kadının da sedye ile taşındığı görüldü. İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler:

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(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Selçuk Üniversitesi silahlı saldırı
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