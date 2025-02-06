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  4. SON DAKİKA | Sinan Ateş davasında eski cinayet büro amiri hakkında tahliye kararı verildi!

SON DAKİKA | Sinan Ateş davasında eski cinayet büro amiri hakkında tahliye kararı verildi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.02.2025 15:37
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SON DAKİKA | Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayete ilişkin görülen davada, dönemin Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal’ın tahliyesine karar verdi.

SON DAKİKA | Sinan Ateş davasında eski cinayet büro amiri hakkında tahliye kararı verildi!

SON DAKİKA | Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada, dosyası ayrılan tutuklu sanık dönemin Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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KARAR GEÇEN YIL ALINMIŞTI

Sinan Ateş cinayetinin ardından görülen davada, geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de karar verildi. Cinayetle ilgili olarak sanıklar, çeşitli suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tetikçi Eray Özyağci, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve olay mahallinde keşif yapan Suat Kurt, tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Özyağci'ye, ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımaktan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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BEŞ SANIK HAPİS CEZASI ALDI

Suçu azmettirenler Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş da, tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Ayrıca, cinayete yardım eden sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel’e 18’er yıl hapis, Mustafa Uzunlar’a ise 15 yıl hapis cezası verildi.

Sanık Alper Atay, suçluyu kayırma suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılırken, bazı sanıklar ise beraat etti. Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

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İKİ KİŞİNİN DOSYASI AYRILDI

Sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal’ın dosyası ise, yapılan incelemeler sonucu ayrıldı. Öktem’in dosyasının ayrılmasının ardından tahliye olurken, Aykal tutuklu olarak yargılanmaya devam etmişti.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
cinayet ülkü ocakları Sinan Ateş
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