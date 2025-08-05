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Son dakika | Sivas'ta korkunç kaza: Fındık işçilerini taşıyan minibüs yuvarlandı! 3 ölü, 18 yaralı

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Son dakika haberi: Sivas'ta feci bir kaza yaşandı. Fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 4'ü ağır şekilde olmak üzere 18 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, Geminbeli Geçidi Şarköy mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Son dakika | Sivas ta korkunç kaza: Fındık işçilerini taşıyan minibüs yuvarlandı! 3 ölü, 18 yaralı 1

Yaralılar, Suşehri ve Zara ilçelerindeki devlet hastanelerine sevk edildi.

SİVAS VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.
(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası Sivas Minibüs uçurum kaza
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