Son dakika | Sosyal medya Ali Efe Güneş'in iğrenç mesajlarını konuşuyor! Skandal yazışmalar ifşa oldu; başsavcılık harekete geçti

Sosyal medya, lisanslı buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş'in sapkınlığını konuşuyor. Çocuklardan cinsel içerikli taleplerde bulunan skandal mesajların ifşa olmasıyla Güneş hakkında "cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, başsavcılık, çocuklara sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli mesaj attığını belirlediği Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.
Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Öte yandan Güneş'in sosyal medya platformu TikTok'ta 2,4 milyon takipçisi olduğu görüldü.
(AA)
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