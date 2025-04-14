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Son dakika | Sosyal medya Ali Efe Güneş'in iğrenç mesajlarını konuşuyor! Skandal yazışmalar ifşa oldu; başsavcılık harekete geçti

TikTok'ta 2,4 milyon takipçisi bulunan artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş'in iğrenç mesajları ifşa oldu. Sosyal medyayı ayaklandıran yazışmalar sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir karar geldi. Çocuklara mide bulandıran mesajlar atan Güneş hakkında harekete geçildi.

Son dakika | Sosyal medya Ali Efe Güneş'in iğrenç mesajlarını konuşuyor! Skandal yazışmalar ifşa oldu; başsavcılık harekete geçti

Sosyal medya, lisanslı buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş'in sapkınlığını konuşuyor. Çocuklardan cinsel içerikli taleplerde bulunan skandal mesajların ifşa olmasıyla Güneş hakkında "cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatıldı.

ALİ EFE GÜNEŞ HAKKINDA HAREKETE GEÇİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre, başsavcılık, çocuklara sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli mesaj attığını belirlediği Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.

GÖZALTI KARARI

Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA ÜNLÜ

Öte yandan Güneş'in sosyal medya platformu TikTok'ta 2,4 milyon takipçisi olduğu görüldü.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
buz pateni
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