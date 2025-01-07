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  4. SON DAKİKA | TBMM'de 'İmralı' trafiği sürüyor! DEM Parti'yi kabul eden CHP lideri Özel'den 'şehit aileleri ve gaziler' vurgusu: "Bu umudu taşıyoruz"

SON DAKİKA | TBMM'de 'İmralı' trafiği sürüyor! DEM Parti'yi kabul eden CHP lideri Özel'den 'şehit aileleri ve gaziler' vurgusu: "Bu umudu taşıyoruz"

07.01.2025 10:44
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07.01.2025 10:44
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Son dakika haberi: DEM Parti İmralı heyetinin Meclis turu devam ediyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile görüşen heyet, bugün de CHP ile bir araya geldi. Genel Başkan Özgür Özel ile DEM Parti heyetinin görüşmesi yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşmenin ardından ilk açıklamayı yapan Özgür Özel, "Bizim tavrımız sürecin Meclis odaklı ilerlemesi yönünde. Şehit aileleri ve gazilerin duyguları göz önüne alınmalı" dedi.

Son dakika: DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti turu sürüyor. Bugün TBMM çatısı altında yeni bir buluşma gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

ÖZGÜR ÖZEL KAPIDA KARŞILADI

Meclis'te gerçekleşen ziyaret saat 10.30'da başladı.

DEM Parti heyeti ve CHP'liler girişte gazetecilere fotoğraf verdi.

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İki heyet daha sonra görüşmeye geçti.

Görüşme yaklaşık bir buçuk saatin ardından sona erdi.

DEM'İ KABUL EDEN ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından heyetle birlikte kameralar önüne geçen Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

  • İçinde bulunduğumuz sürece, döneme yönelik olarak en başından beri atılacak her türlü adıma CHP olarak katkı sağlayacağımızı ifade etmiştik, heyetimize de ifade ettik. Olumlu, olumsuz görüşlerimizi, endişelerimizi, beklentilerimizi dile getirdik.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER: BU, DAR BİR KESİMİN SİYASİ MANEVRASI DEĞİL

DEM Partili Önder ise davetleri için Özel ve heyetine teşekkür etti. Kapsamlı bir görüşme yaptıklarını söyleyen Önder, "Önerilerini, katkılarını ve endişelerini dinledik. Hepsi birbirinden kıymetliydi. Özellikle endişe ve itirazlar, verilen destekler kadar, hatta ondan daha fazla anlamlı. Bu, dar bir kesimin siyasi manevrası değil, bütün toplumun geleceğini ilgilendiren bir şey olduğu için hepsini dikkate almak, kulak kesilmek, hepsi için çare ve çözüm bulmak zorundayız. Evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız. Bu sorumlulukla yaklaşıyoruz." diye konuştu.

TBMM'Yİ İŞARET ETTİ

  • Bizim tavrımız sürecin Meclis odaklı ilerlemesi yönünde. Şehit aileleri ve gazilerin duyguları göz önüne alınmalı. Önemli olan, kanı, göz yaşını ve Türkiye'nin bir bütün olarak kaybetmesini önleyerek yarınlara umut dolu bakabilmek, bu umudu taşıyoruz.

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ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma törenlerinde DEM Parti ile CHP arasında bir görüşme olup almayacağına ilişkin soruya, "MYK toplantısında durumu değerlendireceğiz. Ama kimse böyle bir mevzuda, 'Efendim bütün genel başkanlar görüşsün ama bir partinin genel başkanı bir başka şekilde konumlansın' falan... Bunlar bu meseleyi siyasi stratejilere dökmek olur. Bu da doğru bir şey olmaz" diye yanıt verdi.

Özel DEM Parti İmralı heyetinin görüşmeleriyle ilgili ise şunları söyledi:

"Toplumsal mutabakatın bizim için en önemli köşe taşı şehit aileleri ve gaziler. Burada dünya kadar şehit babasının, gazinin gözünün içine bakabiliyorsak bu tutumumuz sayesindedir. Bu tutumumuzu sürdüreceğiz. Şehit ailelerinin ve gazilerin 'evet' demedikleri hiçbir şeye 'evet' demeyiz. Onları incitecek hiçbir tutumda bulunmayız."

DEM heyeti, Edirne Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edecek. Ardından da 2. kez İmralı'ya gidecekler.

AK PARTİ-DEM GÖRÜŞMESİ: "SAMİMİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti Heyeti, dün AK Parti Meclis grubunu ziyaret etti.

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Heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya geldi.

Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, fikirlerimizi paylaştık. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır." dedi

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CHP son dakika DEM Parti
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