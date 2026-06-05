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Son dakika | TBMM'de stajyer öğrencilere taciz davasında karar!

Son dakika haberi: TBMM'de staj yapan öğrencilere taciz davasında karar verildi. Mahkeme, 4 tutuklu sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı verdi.

Son dakika | TBMM'de stajyer öğrencilere taciz davasında karar!
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: TBMM'de staj yapan öğrencileri taciz ettikleri iddiasıyla 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, Ankara 57'nci Asliye Mahkemesi, tutuklu sanıkların yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

TBMM’de staj yapan bir öğrencinin, Meclis lokantasında görevli bir kişi tarafından tacize uğradığını söyleyerek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

4 STAJYER ÖĞRENCİ MAĞDUR OLARAK YER ALDI

Hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşından küçük 4 stajyer öğrencinin mağdur olduğu belirtildi. Meclis lokantasında çalışan 5 kişi hakkında “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlarından dava açıldı.

Son dakika | TBMM de stajyer öğrencilere taciz davasında karar! 1

TAHLİYE EDİLDİLER, SONRA YENİDEN TUTUKLANDILAR

Davanın önceki duruşmalarından birinde 4 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine sanıklar hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı.

16 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

15 Mayıs’ta görülen duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, 5 sanığın 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Son dakika | TBMM de stajyer öğrencilere taciz davasında karar! 2

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci cinsel taciz tbmm
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