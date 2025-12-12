SON DAKİKA | TBMM'deki cinsel istismar soruşturması: 4 aşçı gözaltında!

Son dakika haberi... Türkiye geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 'TBMM lokantasında stajyer öğrencilere cinsel istismar' iddialarını konuşuyor. 16 yaşındaki bir stajyer öğrencinin kendisine yollanan mesajların yetkililere gösterilmesiyle patlak veren olayla ilgili dün akşam 1 kişi tutuklanmıştı. İddialarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

4 AŞÇI GÖZALTINDA

Sözcü'de yer alan habere göre, TBMM'deki cinsel istismar olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 aşçı gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasında stajyer kız çocuklarıyla ilgili taciz iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Olayla ilgili gözaltına alınan H.İ.G. dün tutuklanmıştı.

TBMM'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

TBMM Genel Sekreterliği de konuya ilişkin bir açıklamada bulunmuştu.

Sekreterlik, "Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" fiili kapsamında "Devlet Memuriyetinden Çıkarma", iki aşçı hakkında da iş akdinin sonlandırılılması cezası verildiğini duyurmuştu.

TBMM Sekreterliği, ayrıca Meclis lokantasında çalışan bazı kişilere disiplin cezası verildiğini ve düzenlenen raporun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşıldığını bildirdi.

ONLARCA STAJYERİN İSTİSMARA UĞRADIĞI İDDİASI

BirGün'de yer alan habere göre, TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan bazı kız öğrencilerin personelin cinsel istismarına uğradığı ve mesleki ve teknik lise öğrencisi kız çocuklarına yönelik istismarın yıllardır devam ettiği; bu süreçte onlarca çocuğun istismara uğradığı iddia edilmişti.

BirGün'ün de TBMM kaynaklarına dayandırdığı haberde, çocukları istismar edenlerin 10 kişilik bir grup olduğunun tahmin edildiği belirtilerek "Her yıl gelen stajyerleri, 'Bu stajyer benim, şu senin' diye paylaşıyorlarmış" bilgisi aktarılmıştı.

Yaşananların 16 yaşındaki bir kız çocuğunun kendisine gönderilen mesajları yetkililere göstermesiyle ortaya çıktığı, olayda adı geçen meslek lisesi öğrencilerinden birinin babasının da savcılığa şikayette bulunduğu kaydedilmişti.