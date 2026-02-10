HABER

SON DAKİKA | TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

İçerik devam ediyor

Son dakika haberi: TEM Otoyolu Ümraniye-Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ayrımında sabah saatlerinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun araç kuyrukları oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.

Son dakika: TEM'deki trafik kazası sabah saat 06.20 sıralarında Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, FSM Köprüsü ayrımına doğru ilerleyen 8 araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA | TEM de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi 1

EDİRNE YÖNÜNDE TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza sonrası yapılan kontrollerde herhangi bir ölü veya yaralı olmadığı tespit edildi. Ancak kazanın sabah işe gidiş saatlerine denk gelmesi nedeniyle TEM Edirne yönünde trafik kilitlendi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI...

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılma çalışmaları sırasında TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

SON DAKİKA | TEM de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi 2

Polis ekipleri, otoyol üzerinde yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışının normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

