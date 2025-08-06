Son dakika| Trump imzaladı! ABD'den Hindistan'a gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın “Rus petrolü alımını sürdürmesi sebebiyle” ek %25 gümrük vergisi getiren kararı imzaladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’dan petrol satın aldığı gerekçesiyle yaptırım uygulayacağına dair tehdit ettiği Hindistan’a önceden açıklanan yüzde 25 tarifenin 2 katına çıkarılarak yüzde 50 yapıldığı belirtildi.

EK YÜZDE 25 VERGİ UYGULANACAK

Başkan Trump tarafından imzalanan kararda “Hindistan Devleti’nin mevcut durumda direkt veya dolaylı olarak Rusya Federasyonu petrolü ithal ettiğinin farkına vardım. Buna uygun olarak, ve ilgili yasaya uygun olarak, “Hindistan'dan Amerika Birleşik Devletleri gümrük bölgesine ithal edilen mallar, yüzde 25'lik ek bir ad valorem gümrük vergisine tabi olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Trump, Ukrayna savaşı ile ilgili, Rusya'dan petrol satın alan Hindistan hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Hindistan sadece devasa boyutta Rus petrolü almakla kalmıyor, aynı zamanda, aldıkları petrolün birçoğunu, serbest piyasaya büyük kârlarla satıyor. Ukrayna’da Rus Savaş Makinesi tarafından kaç kişinin öldürüldüğü umurlarında değil. Bu yüzden, Hindistan tarafından ödenen gümrük tarifelerini önemli oranda artıracağım.”

Hindistan hükümeti ise Trump’a, ABD ve AB’nin kendilerini hedef aldığını söyleyerek cevap verdi, ülkenin Dışişleri Bakanı şöyle konuştu:

"Hindistan’ın hedef alınması adaletsiz ve mantıksız. Her büyük ekonomide olduğu gibi, Hindistan ulusal çıkarları için gerekli önlemleri alacaktır."

Tartışmaya en son dahil olan Moskova'da ise Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın ticari ortaklarına müdahalenin tehdit olarak göreceğine dikkat çekerek “Ülkeleri Rusya’yla ticaret yapmayı bırakmaya zorlamak yasadışıdır. Ülkelerin kendi ticari partnerlerini seçme hakkı vardır, böyle tehditler yapılamaz” diye konuştu. Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın ticari ortaklarına yapılacak benzer baskıları “tehdit” olarak kabul edeceğini bildirdi.