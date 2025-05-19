Son dakika | İstanbul'daki görüşmelerden sonra Trump kozunu masaya sürdü: ABD'den açık açık yaptırım sinyali! "Putin bilmiyor gibi görünüyor"

Son dakika haberi: Dünya Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ihtimalini konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy Ankara'ya gelip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Rusya ve Ukrayna heyetleri ise İstanbul'da bir araya gelip ateşkesi masaya yatırmıştı. Taraflar esir takası konusunda anlaşma sağlamıştı.



Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılan barış müzakerelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde açıklamalarda bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov.

GÖZLER TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİNDE

ABD Başkanı Trump, bugün ABD saatiyle 10:00'da Putin'le bir telefon görüşmesi yapacağını bildirdi. Kremlin'den gelen açıklamada ise "An itibarıyla Putin ile Trump arasında yüz yüze görüşme hazırlığı yok" dendi.

BEYAZ SARAY'DAN 'YAPTIRIM' SİNYALİ

Öte yandan Beyaz Saray'dan gelen açıklamada, Trump'ın Putin ve Zelenski görüşmesi sonrası açıklama yapılacağı bildirilirken "İkincil yaptırımlar dahil her şey masada" ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN YARDIMCI VANCE'TEN 'PUTİN' ÇIKIŞI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise bugün yaptığı açıklamada "Rusya-Ukrayna savaşı çıkmazda. Putin savaştan nasıl çıkacağını bilmiyor gibi görünüyor" değerlendirmede bulundu.