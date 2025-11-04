Son dakika | TÜBİTAK ve ASELSAN çalışanları da aralarında! Ankara'da FETÖ operasyonunda düğmeye basıldı

Son dakika haberi: Ankara'da FETÖ operasyonunun düğmesine basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Başsavcılığın açıklamasına göre; FETÖ soruşturması kapsamında 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

KRİTİK KURUMLARDAKİ BİRÇOK İSME GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan SİGNAL isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen 2’si TÜBİTAK, 1’i Aselsan, 1’i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1’i Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi.