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Son dakika | Tunç Soyer için yeni gelişme! İZBETON operasyonunda tutuklanmıştı: İddianame hazırlandı

Son dakika haberi: İZBETON’a yönelik operasyonda kooperatiflerdeki usulsüzlüklere yönelik soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Toplam 65 şüpheli sanık için 3 yıl ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

Son dakika | Tunç Soyer için yeni gelişme! İZBETON operasyonunda tutuklanmıştı: İddianame hazırlandı
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İZBETON'a yönelik operasyonun ardından 'kooperatiflerdeki usulsüzlüklere' yönelik soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

İddianamede; Örnekköy 3'üncü etap, Örnekköy 4’üncü Etap, Gaziemir-Aktepe/Emrez Mahallesi 1'inci Etap, Karabağlar 3’üncü Etap ve Karabağlar 4’üncü Etapta kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde bildirilen suç duyuruları sonucunda 449 mağdur, 7 şikayetçi, Maliye ve Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İZBETON A.Ş.'nin suçtan zarar gören olarak tespit edildiğine yer verildi.

Son dakika | Tunç Soyer için yeni gelişme! İZBETON operasyonunda tutuklanmıştı: İddianame hazırlandı 1
Tunç Soyer

Tunç Soyer ile Şenol Aslanoğlu’nun isimlerinin kooperatif soruşturmasında geçtiği, bu nedenle İZBETON ile ilgili hazırlanan iddianamede yer almadıkları belirtilmişti.

Son dakika | Tunç Soyer için yeni gelişme! İZBETON operasyonunda tutuklanmıştı: İddianame hazırlandı 2
Şenol Aslanoğlu

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK' SUÇLAMASI

Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil olmak üzere 11'i tutuklu 65 sanığın iştirak halinde ve zincirleme şekilde; nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştıkları belirtildi. Sanıkların, kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu meslek kuruluşlarını, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerini araç olarak kullandıkları kaydedildi. Sanıklar için 3 yıl ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

İZBETON SORUŞTURMASINDA İSTENEN CEZALAR BELLİ OLMUŞTU

Öte yandan sadece İZBETON'a yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iki farklı iddianamede istenen cezalar belli oldu. Bu soruşturmalarda sanıklar için 3 yıldan 14 yıla kadar değişen hapis cezaları talep ediliyor.

TUTUKLANMIŞLARDI

Tunç Soyer ile Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60 kişi tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

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(DHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunç Soyer İzmir
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