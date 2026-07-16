Son dakika | Türkiye'den AP'nin Kıbrıs kararına sert tepki! MSB S-400'lerde son durumu da açıkladı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakanlığın açıklamasından öne çıkan kesitler şöyle:
AP'NİN KIBRIS KARARI
- TSK, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti, garantör devlet olarak KKTC'nin; hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir.
- Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar EOKA tarafından katledildi. TSK'nın suçlanması trajikomiktir.
- S-400 uzun menzilli bölge ve hava füze savunma sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacak.
İSRAİL'İN SON SALDIRILARI
- İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının yansıması olan saldırılar, nihai aşamaya gelen müzakereleri de baltalamayı amaçlamaktadır.
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