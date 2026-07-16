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Son dakika | Türkiye'den AP'nin Kıbrıs kararına sert tepki! MSB S-400'lerde son durumu da açıkladı

Son dakika haberi: Avrupa Birliği Parlamentosu'nun Kıbrıs kararına Türkiye'den sert bir tepki daha geldi. Milli Savunma Bakanlığı, "TSK, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda kararlıdır" mesajı verdi. Bakanlık ayrıca S-400'lerle ilgili son duruma ilişkin de açıklama yaptı.

Son dakika | Türkiye'den AP'nin Kıbrıs kararına sert tepki! MSB S-400'lerde son durumu da açıkladı
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlığın açıklamasından öne çıkan kesitler şöyle:

AP'NİN KIBRIS KARARI

  • TSK, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda kararlıdır. Türkiye Cumhuriyeti, garantör devlet olarak KKTC'nin; hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir.
  • Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar EOKA tarafından katledildi. TSK'nın suçlanması trajikomiktir.

Son dakika | Türkiye den AP nin Kıbrıs kararına sert tepki! MSB S-400 lerde son durumu da açıkladı 1

S-400'LER

  • S-400 uzun menzilli bölge ve hava füze savunma sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacak.

Son dakika | Türkiye den AP nin Kıbrıs kararına sert tepki! MSB S-400 lerde son durumu da açıkladı 2

İSRAİL'İN SON SALDIRILARI

  • İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının yansıması olan saldırılar, nihai aşamaya gelen müzakereleri de baltalamayı amaçlamaktadır.

Son dakika | Türkiye den AP nin Kıbrıs kararına sert tepki! MSB S-400 lerde son durumu da açıkladı 3

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği S-400 kıbrıs kktc msb
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