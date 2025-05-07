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Son dakika | Türkiye'den beklenen açıklama geldi: Pakistan'a destek! "Hindistan'ın saldırısı topyekûn savaş riskini ortaya çıkardı"

Son dakika haberi: Hindistan ile Pakistan arasında patlak vermesi tüm dünyayı endişelendirirken Türkiye'den de ilk açıklama geldi. Pakistan'a destek verilen açıklamada "Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır" dendi.

Son dakika | Türkiye'den beklenen açıklama geldi: Pakistan'a destek! "Hindistan'ın saldırısı topyekûn savaş riskini ortaya çıkardı"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Pakistan-Hindistan gerilimi üzerine Türkiye'den beklenen açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Dün akşam Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. Pakistan’ın, 22 Nisan’da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada bölgedeki tansiyonun düşürülmesi yönünde çağrı da yapıldı.

DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE: İKİ ÜLKEYE PEŞ PEŞE ÇAĞRILAR

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Hindistan ve Pakistan'a itidalli davranma çağrısında bulundu. TF1 kanalına konuk olan Barrot, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Barrot, "Hindistan'ın kendisini terör belasından koruma istediğini anlıyoruz ancak tabii ki gerilimin artmasını engellemek ve sivilleri korumak için Hindistan'ı tıpkı Pakistan gibi itidale çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki durum nedeniyle duyduğu endişeyi dile getiren Barrot, "İki askeri güç söz konusu. Bu nedenle itidale çağırıyoruz." dedi.

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Barrot, gelecek saatlerde Hindistan ve Pakistan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüşeceğini kaydederek, "Hindistan ve Pakistan arasında kalıcı bir çatışmanın, kimsenin yararına olmayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Hindistan'ın Pakistan'da düzenlediği operasyondan endişe duyulduğu bildirildi. Hindistan ile Pakistan'ın daima birbirlerine ve Çin'e komşu olacağı kaydedilen açıklamada, taraflara barış ile istikrarın genel yararına hareket ederek, sakin ve itidalli davranma, durumu daha karmaşık hale getirecek adımlardan kaçınma çağrısı yapıldı.

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İSVİÇRE: GERGİNLİK ENDİŞE VERİCİ

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin paylaşımda bulundu. Bu çatışma tırmanışının kimseye faydasının olmadığı belirtilen paylaşımda, "Hindistan ve Pakistan arasındaki artan gerginlikler endişe verici. Her iki tarafa da azami derecede itidalli olma ve gerginliği azaltmak için diyalog kurma çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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AZERBAYCAN, HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRILARINI KINADI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Pakistan'a saldırılarını kınayarak, Pakistan halkı ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin daha da artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Pakistan'a yönelik, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan askeri saldırıları kınıyoruz. Pakistan halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu beyan ediyor, masum kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm tarafları itidalli davranmaya ve ihtilafı diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

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NE OLMUŞTU?

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

(AA)

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Hindistan
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