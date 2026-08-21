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Son dakika | Türkiye'den Netanyahu hamlesi: Kırmızı bülten talep edildi!

Son dakika haberi: Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı talep etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek "Gazze’de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz" mesajı verdi.

Son dakika | Türkiye'den Netanyahu hamlesi: Kırmızı bülten talep edildi!
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Türkiye'den İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında kritik bir adım geldi.

Netanyahu hakkında kırmızı bülten yayımlanması talep edildi.

Son dakika | Türkiye den Netanyahu hamlesi: Kırmızı bülten talep edildi! 1

BAKAN GÜRLEK AÇIKLADI

Adalet Bakanı Akın Gürlek söz konusu gelişmeyi şöyle duyurdu:

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı süreci kararlılıkla devam etmektedir. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/108 Esas sayılı dosyasında, aralarında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch’in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütülmektedir.

Dosya kapsamında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında “Soykırım” suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda, Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir.

Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch; Gazze’ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında “İnsanlığa Karşı Suç”, “Soykırım”, “Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Kasten Yaralama”, “Eziyet”, “Mala Zarar Verme”, “Nitelikli Yağma” ve “Ulaşım Araçlarının Kaçırılması” suçlarından yargılanmaktadır.

Son dakika | Türkiye den Netanyahu hamlesi: Kırmızı bülten talep edildi! 2

Gazze’de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze’de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanacağız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının, mazlumların ve insanlık vicdanının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. İnsanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Binyamin Netanyahu netanyahu
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