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Son dakika | Türkiye'den Yunanistan'ın 'Pontus' iddiasına sert tepki! "Hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz"

Türkiye'den Yunanistan'ın 'Pontus' iddialarına ilişkin tepki geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Yunan makamlarınca asılsız "Pontus" iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz" dendi.

Son dakika | Türkiye'den Yunanistan'ın 'Pontus' iddiasına sert tepki! "Hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz"
Hazar Gönüllü

Bakanlık, Yunanistan'da bugün düzenlenen bazı etkinlikler ve yetkililerin beyanları hakkında yazılı açıklama yaptı.

"YUNAN SİYASETİNİN GEÇMİŞİ TERSTEN OKUMAYA YÖNELİK MESNETSİZ ÇABALARININ HİÇBİR HÜKMÜ YOK"

Açıklamada, "Yunan makamlarınca asılsız 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz. 19 Mayıs 1919 tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşımızı hayali ithamlarla karalamayı amaçlayan bu açıklamaları külliyen reddediyoruz. Yunan ordusunun, dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle işgal ettiği Anadolu topraklarında sayısız mezalim gerçekleştirdiği tarihi bir hakikatken, bugün Yunan siyasetinin geçmişi tersten okumaya yönelik mesnetsiz çabalarının hiçbir hükmü yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu'daki Yunan mezaliminin Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporlarına yansıdığı ve Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesinde de kayıt altına alındığı hatırlatılan açıklamada, Yunanistan'ın da savaş hukukunu ihlal etmesinden ötürü tazminat ödemeye mahkum edildiği belirtildi.

"TÜRK MİLLETİNİN KARARLI MÜCADELESİYLE İLELEBET AKAMETE UĞRATILDI"

Açıklamada, 19. yüzyılın sonlarında Yunanistan'ın Anadolu toprakları üzerindeki "Megali Idea" emellerinin uzantısı olarak ortaya çıkan "Pontusçuluk" faaliyetlerinin Türk milletinin kararlı mücadelesiyle ilelebet akamete uğratıldığı vurgulandı.

Yunan makamlarının Türk ve Rum ahalinin mübadelesiyle neticelenen söz konusu tarihi hadiseleri "popülist amaçlarla istismar etme" politikasından vazgeçmeye davet edildiği açıklamada, "1821 Tripoliçe katliamından başlayarak, Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını anmaya davet ediyoruz. Tarihten husumet çıkarmak suretiyle, Türkiye ve Yunanistan arasında son yıllarda olumlu ivmeyle ilerlemekte olan ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan bu tür girişimlere artık bir son verilmelidir." ifadelerine yer verildi.

MİÇOTAKİS SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞTI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Facebook" üzerinden mesnetsiz Pontus iddialarına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

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Dışişleri Bakanlığı
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