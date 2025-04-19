SON DAKİKA | Türkiye onu konuşmuştu... Belgrad Ormanı'nda hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Son dakika: 2 Mart'ta Belgrad Ormanı'na giden ve 6 Mart'ta bölgeye giden ekipler tarafından bulunan Ece Gürel hastaneye kaldırılmıştı. Fakat Gürel hastanede hayatını kaybetmişti. Gürel'in otopsi raporu ortaya çıktı.
İstanbul'da Belgrad Ormanı'na gidip 3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, 6 Mart tarihinde kendisini arayan ekipler tarafından göl kenarında bitkin halde bulunmuştu.
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ece Gürel'den maalesef kötü haber gelmiş ve çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Gürel'in ölüm nedeninin hipotermiye bağlı çoklu organ yetmezliği olduğu tespit edildi.
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