Son dakika | Bu hafta başlıyor! Türklere vizesiz seyahati askıya alan Karadağ'dan yeni adım

Son dakika haberi: Karadağ'ı karıştıran 'bıçaklı saldırı' iddiası üzerine Türk vatandaşlarının Karadağ'a vizesiz seyahat uygulaması askıya alınmıştı. Vizesiz seyahat konusunda Karadağ'dan yeni adım geldi. Dışişleri Bakanlığı gelişmeyi duyurdu.

Son dakika | Bu hafta başlıyor! Türklere vizesiz seyahati askıya alan Karadağ'dan yeni adım

Son dakika haberi: Karadağ, Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz girişine yeniden izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KARADAĞ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Karadağ’ın, Türk vatandaşlara yönelik vize uygulamasını kaldıracağı ve Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin vereceği öğrenildi. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi de başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldığını bildirmişti.

