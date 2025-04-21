SON DAKİKA | TÜRKSAT 6A göreve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tarihi bir fırsat' diyerek açıkladı

Dışa bağımlı olunmadan üretim son derece önemli. TÜRKSAT 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Yeni haberleşme uydumuz yerli ve milli teknoloji üretme hedefimiz doğrultusunda 20 yıla yayılan titiz, yoğun bir çalışmanın ürünüdür. Evvela hayata geçirdiğimiz teknoloji transfer programı ile 3A, 4A ve 4B üretiminde TÜRKSAT mühendislerimizin de yer almasını sağladık. 5A ve 5B'de 12 mühendisimizi süreçlere doğrudan dahil ettik. Yıllara sari bu çalışmalar ve tecrübelerle uzay teknolojileri alanında pek çok kritik eşiği aştık. TÜRKSAT 6A uydumuzu üretme tecrübesine sahip olduk.