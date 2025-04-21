SON DAKİKA | TÜRKSAT 6A göreve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tarihi bir fırsat' diyerek açıkladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma" töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
"UZAYDAKİ UYDULARIMIZIN SAYISI 10'A YÜKSELDİ"
- Tüm süreçler sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde tamamlandı. Şimdi de uydumuzu hizmete almanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Tasarımından üretimine, yörüngeye oturtulmasından test aşamasına kadar emeği geçen tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.
"ÇOK BÜYÜK BİR ADIM"
- En az 15 yıl hizmet verecek TÜRKSAT 6A ile birlikte haberleşme uydularının sayısı 6'ya, toplam uydu mevcudu da 10'a yükselmiş oluyor.
"TÜRKİYE 11 ÜLKEDEN BİRİ KONUMUNA YÜKSELDİ"
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Dışa bağımlı olunmadan üretim son derece önemli. TÜRKSAT 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Yeni haberleşme uydumuz yerli ve milli teknoloji üretme hedefimiz doğrultusunda 20 yıla yayılan titiz, yoğun bir çalışmanın ürünüdür. Evvela hayata geçirdiğimiz teknoloji transfer programı ile 3A, 4A ve 4B üretiminde TÜRKSAT mühendislerimizin de yer almasını sağladık. 5A ve 5B'de 12 mühendisimizi süreçlere doğrudan dahil ettik. Yıllara sari bu çalışmalar ve tecrübelerle uzay teknolojileri alanında pek çok kritik eşiği aştık. TÜRKSAT 6A uydumuzu üretme tecrübesine sahip olduk.
- Karamsarlık aşılayanlara asla kulak asmadık. Yılmadan, yorulmadan azimle çalışarak bugünlere kadar alnımızın akıyla geldik.
"DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 65'İNDEN FAZLASINI KAPSIYOR"
- Tüm aşamalarda aktif rol üstlenen personelimizle birlikte insan kaynağı yetiştirmiş olduk. Dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasını yani 5 milyar insanı kapsama alanıyla uzay çalışmaları ve uydu yayıncılığında parmakla gösterilen ülkeler arasına girdik. Önemli bir fırsatı yakalamış bulunuyoruz.
- Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmaktadır. Küresel sistemde hak ettiğimiz konuma gelmeye çok az kaldı. Bizimle aynı ligde olan ülkeler teknolojide yarış içindeyken bu ülkenin gündemi baş örtüsüydü, sakaldı, yeşil sermayeydi. Kendilerine bir iç düşman ürettiler ve Türkiye'yi oyaladılar. Sonuçta Türkiye, millet kaybetti. Yıllarca yerimizde saydık. Ekonomide, demokraside çok ağır faturalar ödemek zorunda kaldık.
"HER GÜN YENİ BİR GERİLİME UYANIYORUZ"
- Bugün de gümrük tarifeleriyle birlikte küresel ticaretin kuralları kökten değişiyor. Her gün yeni bir gerilime uyanıyoruz. Batı dünyası ve kurumları eski etkinliğini tamamen yitirmiş durumda. Yapay zekanın nereye varacağını kimse kestiremiyor. Türkiye'nin ismi her platfformda daha fazla zikrediliyor. Böylesi kritik bir dönemde muhalefet eliyle Türkiye eski kavgaların içine tekrar çekilmek isteniyor. Bayat senaryolar tekrar tedavüle konulmaya çalışılıyor. Tüm tuşlara aynı anda basılıyor.
MUHALEFETE GAZZE TEPKİSİ: "18 AYDIR SUSUYORLARDI"
- Son olarak Gazze soykırımını alet ettiler, gerilim senaryolarına. Tam 18 aydır sustukları insani dramdan rant sağlamaya çalıştılar. Oyuncular değişse de oynanan oyunu biz biliyoruz. Arzu ettikleri kaos ve kargaşa ortamını bir türlü oluşturamıyorlar. Hükümet olarak biz de onların tuzağına düşmüyoruz.
"BUNLAR TÜRKİYE YÜZYILI'NIN MÜJDELERİDİR"
- Geçen hafta Silvan Sulama Tüneli'nin bazılarında kazılara başladık. İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pist dönemini başlattık. Türkiye ABD'den sonra bunu başaran 2. ülke oldu. Bugün de TÜRKSAT 6A'yı devreye alıyoruz. Uzay maceramızı yüksek düzeye eriştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Tarihi bir başarı hikayesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bütün bunlar inşaa edilmekte olan Türkiye Yüzyılı'nın müjdeleridir.
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