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SON DAKİKA | Ümit Özdağ'a tahliye! Mahkeme kararını verdi

Son dakika haberi: Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir kez daha hakim karşısına çıktı. 7 yıla kadar hapis cezası istenen Ümit Özdağ için mahkeme kararını açıkladı. Özdağ için tahliye kararı çıktı.

SON DAKİKA | Ümit Özdağ'a tahliye! Mahkeme kararını verdi
Devrim Karadağ

Son dakika: Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. "Ümit Özdağ tahliye mi olacak? Ümit Özdağ ceza mı alacak?" sorularıyla başlayan duruşmada mahkeme heyeti kararını kararını verdi.

SON DAKİKA | ÜMİT ÖZDAĞ İÇİN TAHLİYE KARARI

Mahkeme, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ için tahliye kararı verdi.

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7 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. İlk mütalaadan farklı olarak suçun bir de zincirleme şeklinde işlendiği iddia edildi. Özdağ hakkında 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapsi talep etti.

MANSUR YAVAŞ'TAN DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da duruşmaya katıldı.

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"BOZKURT ÜMİT" SLOGANIYLA KARŞILANDI

Ümit Özdağ alkışlar ve "Bozkurt Ümit" sloganları eşliğinde duruşma salonuna girdi.

Salonda İstiklal Marşı okumaya başladı. Hakim duruşma düzenine ilişkin uyarılarda bulundu ve duruşma başladı.

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Ümit Özdağ mahkeme Zafer Partisi son dakika
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