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SON DAKİKA | Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi! Duruşmaya katılamadı

Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

SON DAKİKA | Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi! Duruşmaya katılamadı
Çiğdem Sevinç

MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Özdağ ve avukatı katılmadı.

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Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacaklarına yönelik mazeret dilekçesi sunduklarını, Ümit Özdağ'ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini, bu nedenle duruşmaya katılmayacağını bildirdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, avukatların mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

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İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Özdağ hakkında 26 Şubat 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı.

O dönem milletvekili olan Özdağ hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması için 9 Mart 2020'de fezleke düzenlenmiş, 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilememesi nedeniyle iddianame hazırlanmıştı.

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Özdağ'ın, Meclisteki basın açıklamasında, mevcut konumu itibarıyla MİT mensuplarının kimlik bilgileri, makam, görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin açıklanmasının ilgili kanun kapsamında suç teşkil ettiğini bilebilecek durumda olduğuna işaret edilen iddianamede, şüphelinin Libya'da şehit olan MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, görev ve faaliyetleri ile icra ettikleri yeri açıkladığı bildirilmişti.

Özdağ'ın, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27/2 ve 5237 sayılı TCK'nin 53/1-2 maddeleri gereğince 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ hastane Zafer Partisi
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