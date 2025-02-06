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Son dakika! Ünlü iş insanından acı haber! Asil Nadir hayatını kaybetti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.02.2025 14:32
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Son dakika haberi: Bir dönem İngiltere'nin en zengin insanları arasında yer alan ünlü iş insanı Asil Nadir, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika! Ünlü iş insanından acı haber! Asil Nadir hayatını kaybetti

1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan 83 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti. Nadir'in bir süredir yoğun bakımda yattığı öğrenildi.

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SOLUNUM YOLLARINDA SORUN VARDI

Solunum yollarında yaşadığı sorun nedeniyle son dönemde sıklıkla hastaneye başvurmak zorunda kalan Nadir yaşam mücadelesini kaybetti.

ASİL NADİR KİMDİR

Asil Nadir 1941’de Lefke’de dünyaya geldi. Ailesi, 1961 yılında Londra’ya taşındığında Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı.

Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi. 1988’de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiye’de ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. Türkiye’de de çok sayıda yatırımı olan Nadir, şirketlerinin batmasının ardından 1993’te KKTC’ye kaçtı. 2010 yılında İngiltere´ye döndü. 2013’te kalan 5 yıllık cezası için Türkiye’ye gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
İngiltere iş insanı
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