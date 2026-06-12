Son dakika: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 9 isim tutuklandı

Son dakika:Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmasında şüphelilerden 9'u tutuklanırken, aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci ve Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MURAT SAYGI VE HASAN VATAN DA VAR

Tutuklanan 9 isim arasında Murat Saygı ve Hasan Vatan'ın olduğu görüldü.

İŞTE TUTUKLANAN O İSİMLER:

1 -Tolga Çam

2-Murat Saygı

3-Enis Ahmet Onat

4-Emre Tari

5-Hasan Vatan

6-Reyhan Küçükyeğen

7-Mehmet Yıldız

8-Ramos correıra

9-Eren Yorulmaz

14 İSİM SERBEST

Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de aralarında bulunduğu 14 isim adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır