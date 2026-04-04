HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SON DAKİKA | Van Tuşba'da 5,2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

Son dakika haberi: Van'da hissedilen bir deprem oldu. Depremin büyüklüğüne ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada 5,2 olduğu açıklandı. Olumsuz bir duruma rastlanmazken, deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, yaptığı değerlendirmede "2011 depremiyle ilişkili olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Son dakika: Van Tuşba'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD söz konusu depremin saat 08.52'de meydana geldiğini duyurdu.

Merkezi Göksun olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Söz konusu deprem çevre illerde de hissedildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD yaptığı yeni bilgilendirmede, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52'de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA: "CAN KAYBI VE OLUMSUZLUK YOK"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, depremle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Van ilimizin Tuşba ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Bitlis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli personelimizin saha taramaları devam etmektedir.

Şuana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

BEKTAŞ: '2011 DEPREMİ İLE İLİŞKİ KURUYORUM'

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir ihtimalle o kırılmayan üst kısım kırılmış olabilir. 'Tamamen mi kırıldı? Ne kadar kırıldı?' bilemem. 2011 depremiyle ilişkili olabileceğini düşünüyorum sonuç olarak. Boşalan enerji nereye gidiyor? Başka faylara gidiyor. 7.1'lik bir enerji yer altında boşaldı. Ve bir yere gidecek. Bu enerji çevredeki fayların derin kısımlarına doğru ilerledi. Ve oraları tetikleyecek. Biz buna 'zamana bağlı tetikleme' diyoruz. 2011'deki 7.1'lik depremin enerjisi büyük bir hızla yayılmıyor. Yavaşça yayılıyor. Çevre faylarını etkileyebilir, etkiler de. O faylar gerçekten kırılma noktasına gelmişse orada bir tetikleme oluşturur. Büyük mü küçük mü bilemem. Bütünüyle kırılırsa büyük bir deprem olur.

2011 depremi çok daha derindeydi. Ve yataydı, yukarı doğru bir kırılma yaptı. Aynı yerde böyle bir şey olunca. Ben bunu 2011 ile ilişkilendiriyorum. Bu 2011 depreminin artçılarının dağıldığı alan içerisinde sığ bir deprem. Böyle bir ilişki kuruyorum."

ARTÇI DEPREMLERE DİKKAT!

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz de şu ifadeleri kullandı:

6."5.2 büyüklüğündeki bir deprem yüzeye yakın olması nedeniyle yüzeyde şiddetinin yoğun hissedilmesi anlamına gelen bir deprem. Bunun arkasından da 4,2 civarlarına varabilecek artçı depremlerin yaşanabilmesini bekliyoruz. Özellikle hasar görmüş yapılar varsa o yapılarda incelenme yapılması gerekir.

Bu bölgeye baktığımız zaman bu bölge yakınında küçük fayların olduğunu görüyoruz. Bu depremin olduğu noktanın çok yakınında diri fay haritalarında bir fay gözükmüyor ama diri fay haritalarımızı genellikle 5,5-6 gibi depremleri oluşturma potansiyeli olan fayları gösterdiğini de eklemek lazım. Doğu Anadolu Bölgesi depremlerin sık yaşandığı bir bölge 5,2 büyüklüğündeki deprem bugün Van’da gerçekleşti ama bu depremi sürpriz bir deprem olarak karşılamamak lazım.

"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM"

 Bu bölge için daha büyük bir deprem beklentisi içinde olmadığımı söyleyebilirim. Buradaki en büyük faylardan bir tanesi 2011 yılında kırılmıştır ama bölgede çok sayıda fay var. Bunların ne zaman bir deprem üreteceğini söylemek pek mümkün değil ama bu bölge için en azından gelecekte büyük bir deprem beklentisi olmayacağı kanaatinde olduğumu belirtmek isterim."

Anahtar Kelimeler:
deprem Van son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
Van da her deprem olduğunda, aklıma Van halkının terör yürüyüşlerinde 7.2 yıkamadı, TC devleti mi yıkacak şeklinde açtıkları pankartlar geliyor aklıma.
5 de yıkılacak ev varsa hiç ayakta durmasın geçmiş olsun Van halkı
geçmiş olsun allahım beterinden korusun emin olun ki bu adamlar konuşmak için konuşyorlar
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.