Son dakika | Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı verildi

Venezuela 7.1 büyüklüğündeki depremle sarsılırken depremin hemen sonrasında tsunami ihtimaline karşılık alarma geçildi. Meydana gelen depremden Venezuela'nın yanı sıra Kolombiya, Karayip Hollandası ve Curaçao gibi ülkeler de etkilendi.

VENEZUELA 7.1'LİK DEPREMLE SARSILDI

Depremde ölü ya da yaralı sayısıyla ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

Venezuela'nın kuzeyinde 7.1 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Deprem, şehir merkezlerinde paniğe yol açarken, Güney Karayipler'de yerel tsunami uyarılarına neden oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından yayınlanan ön verilere göre, depremin merkez üssü, Karayip ve Güney Amerika levhalarının buluştuğu aktif tektonik sınır boyunca sığ bir derinlikte, Yaracuy eyaletindeki San Felipe şehri olarak açıklandı.