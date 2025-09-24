HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Holdinglerine de el kondu! Yüzlerce yabancı böyle Türk vatandaşı olmuş: "İptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı"

Son dakika haberi: Yüzlerce yabancı, organize suç örgütünden aldığı muvazaalı gayrimenkullerle Türk vatandaşı oldu! İstanbul merkezli 19 ilde düğmeye basıldı, çete çökertilirken 106 kişi gözaltına alındı. Söz konusu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için işlemler başlatıldı. Şüphelilerin holding şirketler grubuna, anonim şirketlerine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el kondu.

Son dakika | Holdinglerine de el kondu! Yüzlerce yabancı böyle Türk vatandaşı olmuş: "İptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eş zamanlı olarak düzenlenen kritik operasyonun detaylarını duyurdu. Yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için "Muvazaalı Gayrimenkul Satışı Yapan" organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 106 şüpheli yakalandı.

Son dakika | Holdinglerine de el kondu! Yüzlerce yabancı böyle Türk vatandaşı olmuş: "İptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı" 1

451 YABANCIYA SATIŞ YAPMIŞLAR

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin detayları şöyle aktardı:
"Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi.

Son dakika | Holdinglerine de el kondu! Yüzlerce yabancı böyle Türk vatandaşı olmuş: "İptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı" 2

VATANDAŞLIKLARI İPTAL

Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı.

Son dakika | Holdinglerine de el kondu! Yüzlerce yabancı böyle Türk vatandaşı olmuş: "İptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı" 3

ŞİRKETLER, DAİRELER, OTOMOBİLLER, ARSALAR, BANKA HESAPLARI... HEPSİNE EL KONDU

Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el kondu."

Son dakika | Holdinglerine de el kondu! Yüzlerce yabancı böyle Türk vatandaşı olmuş: "İptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı" 4

Yerlikaya paylaşımını İstanbul Valisi Davut Gül'ü, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığını, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünü, MASAK çalışanlarını ve polisleri tebrik ederek noktaladı.

Son dakika | Holdinglerine de el kondu! Yüzlerce yabancı böyle Türk vatandaşı olmuş: "İptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı" 5

Son dakika | Holdinglerine de el kondu! Yüzlerce yabancı böyle Türk vatandaşı olmuş: "İptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı" 6

Son dakika | Holdinglerine de el kondu! Yüzlerce yabancı böyle Türk vatandaşı olmuş: "İptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı" 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yürek yakan karelerin hikayeleri ortaya çıktıYürek yakan karelerin hikayeleri ortaya çıktı
Trump konuştu, salonda bir tek o isim alkışladı! Trump konuştu, salonda bir tek o isim alkışladı!

Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul Türk vatandaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.