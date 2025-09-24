Son dakika | Holdinglerine de el kondu! Yüzlerce yabancı böyle Türk vatandaşı olmuş: "İptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı"

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eş zamanlı olarak düzenlenen kritik operasyonun detaylarını duyurdu. Yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için "Muvazaalı Gayrimenkul Satışı Yapan" organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 106 şüpheli yakalandı.

451 YABANCIYA SATIŞ YAPMIŞLAR

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin detayları şöyle aktardı:

"Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi.

VATANDAŞLIKLARI İPTAL

Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı.

ŞİRKETLER, DAİRELER, OTOMOBİLLER, ARSALAR, BANKA HESAPLARI... HEPSİNE EL KONDU

Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el kondu."

Yerlikaya paylaşımını İstanbul Valisi Davut Gül'ü, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığını, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünü, MASAK çalışanlarını ve polisleri tebrik ederek noktaladı.