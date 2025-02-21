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Son dakika | "Yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak" dedi, pazar gününü işaret etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

21.02.2025 14:21
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak" sözleriyle verdiği mesaj dikkat çekti. AK Parti'de heyecan yaratan Büyük Kongre'ye günler kala paylaşım yapan Erdoğan 'Türkiye yüzyılı' vurgusu da yaptı. Parti yönetiminde değişim beklenirken Erdoğan'ın "yeni bir dönem" sözü de bu kapsamda yorumlandı.

Son dakika | "Yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak" dedi, pazar gününü işaret etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'ne ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'DEĞİŞİM' SİNYALİ VERDİ

AK Parti'nin "büyük kongresinde" parti yönetiminde önemli değişimler bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesajında 'yeni bir dönem' vurgusu yaptı.

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"YARIM KALAN HİÇBİR HİKAYE OLMAYACAK"

Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde: "Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak.

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI AÇACAĞIZ"

AK Parti’mizin 8. Olağan Kongresi’ni inşallah pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, yeni bir dönemin kapılarını açacağız."

KONGREYE 13 ÜLKEDEKİ 16 SİYASİ PARTİDEN TEMSİLCİ KATILACAK

AK Parti'nin 23 Şubat Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'ne 13 ülkeden 16 siyasi partinin 31 temsilcisi katılım sağlayacak. Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yurt içi ve dışından önemli misafirler ağırlanacak.

Kongreye, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Almanya, Belçika, Çekya, Avusturya, Macaristan, Norveç, İrlanda ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 62 büyükelçi ile 34 misyon temsilcisi iştirak edecek. İngiltere, Fransa ve İspanya'dan da büyükelçilik ve diplomatik düzeyde katılım olacak.

YURT DIŞINDAN SİYASİ PARTİLER DE DAVET EDİLDİ

Kongrenin yapılacağı salonda, Belçika, Azerbaycan, Çin, Etiyopya, Somali, Filistin, Rusya, Kosova, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Bulgaristan ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 13 ülkeden, 16 siyasi partinin 31 temsilcisi de yerini alacak.

Ayrıca, İslam İşbirliği Gençlik Forumu, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi, Friedrich Naumann Vakfı, Friedrich Ebert Vakfı, Konrad Adenauer Vakfı, BM Uluslararası Çalışma Örgütü Temsilciliği ve Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri de kongreye katılacak.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, büyükelçiler ile yabancı misyon şefleri ve diğer misafirler için 22 Şubat'ta "Hoş geldiniz yemeği" düzenleyecek.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan
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