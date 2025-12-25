HABER

Son dakika | Yedikleri içtiklerine kadar her şeye bakılacak! Ankara'daki uçak kazasında soruşturma derinleşiyor

Son dakika haberi: Ankara'da Libya heyetini taşırken düşen uçakla ilgili soruşturma derinleşiyor. Pilotların uyku düzeninden yedikleri içtiklerine kadar her şey mercek altına alındı.

Hazar Gönüllü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara'da Libya heyetini taşırken düşerken jetle ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

PİLOTLARIN YAPIP ETTİKLERİ İNCELENECEK

Pilotların kazadan önceki süreci mercek altına alındı. Mürettebatın uyku düzeninden yedikleri yemeğe ve ilaç kullanımına kadar her şey araştırılıyor.

Savcılık uçağın uçuğa elverişli olup olmadığını tespit etmek amacıyla teknik bilirkişilerden rapor istedi.

Uçağın son bakımlarını yapan personelin sorumluluğu ve olası kusurları mercek altına alındı.

KAMERA KAYITLARINA EL KONDU

Havaalanındaki kamera kayıtlarına el konuldu, kule ile uçak arasındaki tüm telsiz diyalogları dosya kapsamına dahil edildi.

Bakım sırasında uçağa takılan yedek parçaların standartlara uygun olup olmadığının tespiti için teknik incelemeler dosyaya eklenecek.

MSB: "TEKNİK İNCELEME SÜRECİ BAŞLADI"

Milli Savunma Bakanlığından da olayla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, "23 Aralık’ta, Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti Ankara’dan Trablus’a götürmek üzere havalanan Falcon-50 tipi uçak elektrik arızası nedeniyle acil durum ilan etmiş; bunun üzerine Esenboğa Havalimanına geri dönüş prosedürleri başlatılmıştır. Uçakla radar temasının kesilmesi üzerine, Hava Kuvvetlerimize ait iki İHA, bir CN-235 uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri derhâl bölgeye sevk edilmiştir. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, uçağın enkazına Ankara’nın Haymana ilçesi kırsalında ulaşılmış; uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, beraberindeki askerî heyet üyeleri ve uçuş ekibinin tamamının hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Enkaz alanında uçuşa ait kara kutuya da ulaşılmış ve teknik inceleme süreci başlatılmıştır. 24 Aralık’ta Libya’dan gelen resmî heyetle birlikte Sayın Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız ile Jandarma Kriminal Başkanı tarafından enkaz bölgesinde incelemelerde bulunulmuştur. Kazanın meydana geliş nedeni, devletimizin ilgili kurumları tarafından Libya makamlarıyla iş birliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir. Meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, beraberindeki askerî heyet üyeleri ve uçuş ekibine bir kez daha Allah’tan rahmet; dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"HERHANGİ BİR ZAFİYET BULUNMAMAKTADIR"

Bakanlık tarafından son günlerde Türkiye’nin farklı illerinde bulunan İnsansız Hava Araçları ile ilgili bilgilendirme yapılarak şu açıklama yapıldı:
"15 Aralık’ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA, tespit edilmesinin ardından F-16’larımız tarafından takip edilmiş ve güvenli bir bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürülmüştür. Havada vurularak imha edilen İHA’nın enkazına, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağılması sebebiyle henüz ulaşılamamıştır. Balıkesir ve Kocaeli’de düşmüş hâlde bulunan İHA’lar incelenmektedir. İnceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hava sahamızın kontrolü; radarlar, elektro-optik sensörler, kara, deniz ve hava unsurları ile NATO entegre yapısı dâhil olmak üzere çok katmanlı mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmakta ve bu konuda herhangi bir zafiyet bulunmamaktadır. Küçük, düşük irtifalı ve düşük radar kesitine sahip İHA’lar, yalnızca Türkiye’nin değil Avrupa ülkeleri dâhil tüm devletlerin karşı karşıya olduğu yeni nesil bir tehdittir. Bu tür hedeflere karşı müdahalede, sivil hava trafiği ve can güvenliği öncelikli olarak dikkate alınmakta ve en uygun unsur devreye sokulmaktadır. Sonuç olarak; bahse konu olaylar, bir hava savunma zafiyetinden ziyade, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş sebebiyle artan İHA kullanımının bir yansımasıdır. Türkiye, İHA’lara karşı ilave tedbirler almakta, millî projeler ve müttefik entegrasyonlarıyla hava savunma kapasitesini sürekli geliştirmekte ve hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir."

