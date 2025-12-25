7 dakikayla canları kurtulabilirdi! Libya heyetini taşıyan uçağın pilotunun son sözleri: “Arıza çok büyük”

Ankara’da düşen uçağın pilotu ile kule arasında yaşanan diyaloglar ortaya çıktı. Salı akşamı saat 20.17'de Trablus'a gitmek için Libya askeri heyetiyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan “9H-DFS” kuyruk numaralı Malta Sivil Havacılığı’na kayıtlı Falcon-50 tipi özel jetle saat 20.38’de irtibat kopmuştu. Kalktıktan 14 dakika sonra kule ile irtibata geçen pilotun, büyük bir arıza yaşadıklarını ilettiği öğrenildi.



Salı günü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul etmişti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Libya Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral el-Fituri Grebil de yer almıştı.

"PAN-PAN" ÇAĞRISI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; 20.31'de kule ile ilk temasa geçtiğinde pilot, “Emergency Landing” yani acil iniş alarmı verdikten sonra kuleye aciliyet arz eden acil çağrı terimi olarak kullanılan “PAN-PAN, PAN-PAN” çağrısı yaptı. 20.33’te ise pilot uçuşta en riskli aciliyet kodu olan “7700” acil durum kodunu aktif etti. Uçaktan 20.35’te tekrar “PAN-PAN” çağrısı yapıldı.

"ARIZA ÇOK BÜYÜK"

21.20.36’da pilotun sesi zor duyulur hale geldi, radar ekranında uçuş bilgilerine ilişkin kısmi kayıplar yaşandı. 20.38’de ise uçakla irtibat kesildi. Uçak radar ekranında tamamen kaybolmadan önce pilotun son sözleri “Arıza çok büyük” oldu. Ardından 5 dakika boyunca değişik frekanslardan uçağa ulaşılmaya çalışıldı, fakat cevap alınamadı.

7 DAKİKA DAHA DAYANSA PİSTE İNECEKTİ

Pilot, kule ile görüşüp iniş izni aldıktan sonra yönünü tekrar kalktığı Esenboğa Havalimanı’na çevirmişti. Ankara hava sahası uçuşlara kapatılırken, Esenboğa'da uçağın ineceği pist hazırlandı. Ancak uçak Haymana’ya düştü. 7 dakika daha dayanabilse, uçağın havalimanına iniş yapabileceği öğrenildi.

AKILLARDA 'KONYA' SORUSU

Konya’nın Kulu ilçesi üzerindeyken arızalanan uçağın daha yakındaki ve hava şartları uygun olan Konya’ya inmek yerine niçin kalktığı Ankara’ya dönmeyi tercih etmesi, merak konusu oldu. Güvenlik kaynakları, uçakların kalkış yaptığı havaalanına inmek istedikleri bilgisini verdi. Ankara'daki havaalanının teknik desteğinin Konya ve Adana'dan daha ileri seviyede olduğu, bu nedenle jetin çabuk tamir edilmesi için yönünü tekrar başkente çevirdiği kaydedildi.

JİROSKOP ARIZASI İHTİMALİ

Libyalı askeri heyetin can verdiği uçak kazası tüm boyutlarıyla araştırılıyor. İlk bulgulara göre uçağın teknik arızadan dolayı düştüğü değerlendirilirken, olay tüm boyutlarıyla inceleniyor. Elektrik arızasının hangi boyutta olduğu ve uçuş sistemlerini ne kadar etkilediği tespit edilecek. Uçağın ait olduğu firma, daha önce benzer bir kazanın yaşanıp yaşanmadığı, hangi ülkeden kiralandığı, ne zamandır kullanıldığı ve pilotların tecrübesi araştırılacak.

Hava şartları ve teknik arızanın birlikte oluşturduğu bir nedenden dolayı uçağın düşmüş olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor. Olayın yaşandığı gün 12 bin feetin bile bulutlu olduğu belirtilirken, elektrik arızasından sonra, uçağın dengede kalmasını ve yönünü bulmasını sağlayan jiroskopun bozulmuş olabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, jiroskop bozulduğunda uçağın duruş (yatay-dikey), yön ve dönüş bilgilerini veren bazı göstergelerin yanlış gösterdiğini ya da tamamen devre dışı kaldığını kaydetti. Bu nedenle pilotun uçağın duruşunu yanlış algılayabileceği, bulut içinde ya da gece uçuşu zorlaştırabileceği ve otomatik pilotun da devre dışı kalabileceği belirtiliyor.

GÖZLER KARAKUTUDA

Uçağın düştüğü bölgede çalışmalar sürüyor. Enkazın 3 kilometrekarelik alana yayıldığı öğrenildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekipleri enkaz alanında yürüttüğü çalışmalar neticesinde, kaza gecesi saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazını, saat 03.20'de ise karakutuyu buldu. Uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının incelenmesi, tarafsız bir ülkede gerçekleştirilecek.

Adli makamlar da Esenboğa Havalimanı'ndaki tüm kamera kayıtlarını inceliyor. Havalimanındaki yakıt tankerinden örnek alınırken, mürettebatın kaldığı oteldeki kamera kayıtları ve odalar da inceleme altında. Olay, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün hazırlayacağı kaza kırım raporunun ardından netlik kazanacak.

LİBYA'DAN GENİŞ EKİP İNCELEMEYE GELDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanlarıyla birlikte düşen uçağın enkazında incelemelerde bulundu. Kazadan sonra Libya’dan da Türkiye’ye geniş bir ekip geldi. Libya Savunma ve İçişleri bakanlıklarından görevlendirilen 17 kişilik ekip Ankara'ya intikal etti. Libyalı ekip, yoğun güvenlik önlemleri altında enkaz alanında incelemelerde bulundu.

Ekiple birlikte, hayatını kaybeden Libyalı askeri heyetin 5 yakını da başkente geldi. 3 kilometrelik alana dağılan cenazeler toparlanmaya çalışılıyor. Kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na götürülecek cenazeler, Libya'dan gelen ailelerden alınacak DNA sonucuna göre teslim edilecek.

BÜYÜKELÇİLİK'TE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Libya'nın Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indirildi. Askeri heyetin Ankara'daki uçak kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Libya Ulusal Birlik Hükümeti 3 günlük milli yas ilan etmişti. Bu kapsamda Libya'nın Ankara Büyükelçiliği’nde dalgalanan Libya bayrağı, dün yarıya kadar çekildi.