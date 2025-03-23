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  4. Son dakika | 89 kişiye daha tutuklama talebi! ! İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında gözaltına alınmışlardı

Son dakika | 89 kişiye daha tutuklama talebi! ! İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında gözaltına alınmışlardı

23.03.2025 07:24
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Son dakika haberi: 'Yolsuzluk' iddialarıyla Ekrem İmamoğlu dahil 89 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. 89 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Son dakika | 89 kişiye daha tutuklama talebi! ! İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında gözaltına alınmışlardı

Son dakika haberi: Türkiye dikkatle İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaları takip ediyor. Sabah saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı.

ARALARINDA İMAMOĞLU, MAHİR POLAT, RESUL EMRE ŞAHAN VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

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İMAMOĞLU DAHİL 89 ŞÜPHELİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 şüpheli "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet almak", "irtikap" ve "kişisel verileri ele geçirmek" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Savcılık 84 şüpheli hakkında ise "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" suçlarından tutuklama talep etti.

Şüphelilerin hakimlik işlemlerine başlandı.

SON DAKİKA: İmamoğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi! SON DAKİKA: İmamoğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi!

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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