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Son dakika: Yönetmen İlker Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi!

Son dakika haberi: Youtube programında söylediği sözler sonrasında tutuklanan İlker Canikligil, az önce tahliye edildi.

Son dakika: Yönetmen İlker Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi!
Doğukan Akbayır

Son dakika haberi: Youtube programında söylediği sözler sonrasında tutuklanan İlker Canikligil, az önce tahliye edildi.

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NE OLMUŞTU?

Yönetmen İlker Canikligil, YouTube videosunda söyledikleri ve X hesabındaki paylaşımı nedeniyle “suç işlemeye alenen tahrik” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

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STAR WARS GÖNDERMELİ KATLİAM ÇAĞRISI

Flu TV’nin kurucusu da olan Canikligil, YouTube yayında ve X'te alt sınıf olarak adlandırdığı bir kesime karşı Star Wars göndermeli katliam çağrısı yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

İLKER CANİKLİGİL KİMDİR?

Canikligil 1972 yılında İstanbul’da doğdu. Saint-Joseph Fransız Lisesi mezunu olan Canikligil, 1992’de Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitimine başladı.

Mezuniyetinin ardından reklam sektöründe çalışmaya başlayan Canikligil, 2006’dan bu yana reklam yönetmeni olarak kariyerini sürdürüyor. Ayrıca akademik alanda da faaliyet gösteren Canikligil, Bahçeşehir Üniversitesi’nde sinematografi dersi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
youtube tahliye
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