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Son dakika | Yunanistan'ın Ege ve İyon denizlerindeki hamlesine yanıt gecikmedi! Dışişleri'nden tepki: "Türkiye de önümüzdeki günlerde ilan edecek"

Son dakika haberi: Yunanistan'ın Ege Denizi'nde ve İyon Denizi'nde bugün iki deniz parkı ilan etmesine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada gelişmeye tepki gösterilirken "Türkiye de deniz alanlarında çevreyi korumaya matuf projelerini önümüzdeki günlerde ilan edecektir" dendi.

Son dakika | Yunanistan'ın Ege ve İyon denizlerindeki hamlesine yanıt gecikmedi! Dışişleri'nden tepki: "Türkiye de önümüzdeki günlerde ilan edecek"

Son dakika haberi: Yunanistan’ın ilan ettiği deniz parkları hakkında Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Açıklamada Yunanistan'ın bugün biri Ege Denizi’nde diğeri İyon Denizi’nde olmak üzere iki deniz parkı ilan ettiği hatırlatıldı.

"EGE VE AKDENİZ'DE TEK TARAFLI TASARRUFLARDAN KAÇINILMASI GEREKMEKTE"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan’ın bu girişimi geçtiğimiz yıl duyurmasının hemen ardından Bakanlığımızca 9 Nisan 2024 tarihinde yayımlanan açıklamada, Ege Denizi’nde ilan edilecek Deniz Parkları'nın iki ülke arasında birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağı yinelenmişti. Söz konusu açıklamamızda kayıtlı hususlar bugün de geçerliliğini korumaktadır.

Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerekmektedir. Uluslararası deniz hukuku, söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil iş birliğini teşvik etmektedir. Bu bağlamda, ülkemizin Ege Denizi’nde bir kıyıdaş olarak Yunanistan’la iş birliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatmak isteriz.

Öte yandan, bu vesileyle, çevrenin korunması gibi evrensel değerlerin, birbiriyle bağlantılı Ege sorunları ve egemenliği uluslararası antlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususlar bağlamında istismar edilme gayretlerinin dün olduğu gibi bugün de bir sonuç vermeyeceğini yineleriz.

"TÜRKİYE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İLAN EDECEK"

Türkiye de deniz alanlarında çevreyi korumaya matuf projelerini önümüzdeki günlerde ilan edecektir.

Türkiye’nin, Yunanistan'la ilişkilerinde her iki tarafın da sürdürmek istediği ruhu yansıtan 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini bu vesileyle belirtmek isteriz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan
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