HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Son görüntüleri kahretti! Ayrıldığı cani doğum günü kutlamasından dönen İlayda'ya pusu kurmuştu: Saatler önce şarkılar söylemiş

İçerik devam ediyor

Diyarbakır'da yaşayan C.A. adlı cani, kendisinden ayrılan 22 yaşındaki Dilara Alkaş'ı doğum günü kutlaması dönüşünde öldürmüştü. Kadın cinayetine kurban giden genç Dilara Alkaş'ın o akşamki son görüntüleri ortaya çıktı. Alkaş'ın öldürülmeden saatler önce kafede şarkı söylediği anlar görüldü.

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetlerine bir yenisi daha 15 Temmuz akşamı eklendi. Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50’nci Sokak’ta meydana geldi.

Son görüntüleri kahretti! Ayrıldığı cani doğum günü kutlamasından dönen İlayda ya pusu kurmuştu: Saatler önce şarkılar söylemiş 1

AYRILDIĞI CANİ ÖLÜM TUZAĞI KURDU

İlayda Alkaş, annesi ve kız kardeşiyle bir arkadaşının doğum günü kutlamasının ardından evlerinin bulunduğu binaya girmek istediği sırada, dini nikahla birlikte yaşayıp daha sonra ayrıldığı C.A. tabancayla ateş etti. Alkaş kanlar içerisinde yığılırken, C.A. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Son görüntüleri kahretti! Ayrıldığı cani doğum günü kutlamasından dönen İlayda ya pusu kurmuştu: Saatler önce şarkılar söylemiş 2

İLAYDA'YI ÖLDÜRÜP KAÇTI

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Alkaş’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İlayda Alkaş’ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. C.A.’nın yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

Son görüntüleri kahretti! Ayrıldığı cani doğum günü kutlamasından dönen İlayda ya pusu kurmuştu: Saatler önce şarkılar söylemiş 3

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada İlayda Alkaş’ın o akşam arkadaşlarıyla gittiği bir kafede doğum günü kutlamasında şarkı söylerken görüntüleri ortaya çıktı.

İşte o anlar...

Son görüntüleri kahretti! Ayrıldığı cani doğum günü kutlamasından dönen İlayda ya pusu kurmuştu: Saatler önce şarkılar söylemiş 4

Son görüntüleri kahretti! Ayrıldığı cani doğum günü kutlamasından dönen İlayda ya pusu kurmuştu: Saatler önce şarkılar söylemiş 5

Son görüntüleri kahretti! Ayrıldığı cani doğum günü kutlamasından dönen İlayda ya pusu kurmuştu: Saatler önce şarkılar söylemiş 6

(DHA-İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı 'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şişli'de ağaçtan kopan dallar park halindeki otomobile zarar verdiŞişli'de ağaçtan kopan dallar park halindeki otomobile zarar verdi
6 aylık ömrüm kalmıştı dediler6 aylık ömrüm kalmıştı dediler
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Diyarbakır dini nikah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖTV oranlarında değişiklik! Meclis'te kabul edildi... Yeni dönem başlıyor, yüzde 80 ile yüzde 220...

ÖTV oranlarında değişiklik! Meclis'te kabul edildi... Yeni dönem başlıyor, yüzde 80 ile yüzde 220...

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı

'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı

Takılarla kaçan damat bulundu

Takılarla kaçan damat bulundu

İntihar öncesi son mesajı dehşete düşürdü: O anlar kamerada

İntihar öncesi son mesajı dehşete düşürdü: O anlar kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.