Son görüntüleri kahretti! Ayrıldığı cani doğum günü kutlamasından dönen İlayda'ya pusu kurmuştu: Saatler önce şarkılar söylemiş

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetlerine bir yenisi daha 15 Temmuz akşamı eklendi. Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50’nci Sokak’ta meydana geldi.

AYRILDIĞI CANİ ÖLÜM TUZAĞI KURDU

İlayda Alkaş, annesi ve kız kardeşiyle bir arkadaşının doğum günü kutlamasının ardından evlerinin bulunduğu binaya girmek istediği sırada, dini nikahla birlikte yaşayıp daha sonra ayrıldığı C.A. tabancayla ateş etti. Alkaş kanlar içerisinde yığılırken, C.A. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İLAYDA'YI ÖLDÜRÜP KAÇTI

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Alkaş’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İlayda Alkaş’ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. C.A.’nın yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada İlayda Alkaş’ın o akşam arkadaşlarıyla gittiği bir kafede doğum günü kutlamasında şarkı söylerken görüntüleri ortaya çıktı.

İşte o anlar...

(DHA-İHA)