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  4. Son Osmanlı torunlarından Mesude Evliyazade'nin yardımcısı milyonluk vurgun yaptı! Miras kalan mücevherlerin değeri dudak uçuklattı...

Son Osmanlı torunlarından Mesude Evliyazade'nin yardımcısı milyonluk vurgun yaptı! Miras kalan mücevherlerin değeri dudak uçuklattı...

17.03.2025 19:07
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Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in torunlarından Mesude Evliyazade'nin evine aldığı yardımcısı Sultan Vahdettin’in kızı Ulviye Sultan’dan miras kalan paha biçilemez yüzüğün de aralarında bulunduğu mücevherleri çaldı. Milyonluk vurgun yapan kadın yakalanırken, mücevherleri elden çıkardığı öğrenildi.

Son Osmanlı torunlarından Mesude Evliyazade'nin yardımcısı milyonluk vurgun yaptı! Miras kalan mücevherlerin değeri dudak uçuklattı...

Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in torunlarından Mesude Evliyazade, güvendiği bir ajans aracılığıyla evine yatılı yardımcı aldı. Ancak kısa süre sonra kıyafetlerinin, çantalarının ve ayakkabılarının kaybolduğunu fark etti. Yardımcı, yakalanmadığını anlayınca bu kez daha büyük bir vurguna yöneldi.

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MİRAS KALAN MÜCEVHERLERİ ÇALDI!

Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'nun özel haberine göre Sultan Vahdettin’in kızı Ulviye Sultan’dan miras kalan paha biçilemez yüzüğün de aralarında bulunduğu mücevherleri çalan kadın, Evliyazade’ye tam 13 milyon TL’lik zarar verdi.

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İstanbul Emniyeti, hırsızlığı araştırarak şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan yardımcı, çaldığı mücevherleri sattığını itiraf etti. Çalınan mücevherlerin büyük bölümünün elden çıkarıldığı belirlenirken, zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık osmanlı
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